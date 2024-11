Addio all’IMU per questi cittadini italiani: basta vivere in queste regioni | Pubblicata la lista

I cittadini italiani residenti in queste regioni potranno dire addio al pagamento dell’IMU. Non tutti ne sono a conoscenza, per questo conviene informarsi.

Quando si è proprietari di determinate beni bisogna pagare al Comune, una determinata tassa che nel corso degli anni ha subito notevoli modifiche. Stiamo parlando dell’IMU, l’imposta municipale propria, adibita ad alcune categorie.

Precisamente parliamo di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. In merito alla prima voce, sono esenti dal pagamento le abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9.

Il pagamento spetta al proprietario, al titolare di altro diritto reale, al concessionario di aree demaniali e al locatario in caso di leasing. Eppure questi cittadini italiani residenti in queste regioni, sono esenti dal pagamento dell’IMU. Vediamoli nel dettaglio.

La suddivisione del pagamento dell’IMU

Tutti coloro che dovranno pagare l’IMU, devono versare due rate a cadenza semestrale, precisamente la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre. Nel 2023 c’è stata l’aggiunta di una terza rata, mentre si vocifera che i cittadino non dovrebbero ricevere “brutte sorprese” per il 2024. Inoltre, se il Comune non rilascia nessun cambiamento in merito, l’aliquota da applicare è quella degli anni precedenti.

Per poter pagare questa imposta, ricordatevi di barrare l’apposita casella durante la compilazione dell’F24, in quanto varia in base alla proprietà. Per esempio il codice tributo per il pagamento dei terreni agricoli è il “3914”, per le aree fabbricabili è il “3916” e così via.

Gli esenti dal pagamento dell’IMU

Sono diverse le esenzioni previste in merito al pagamento dell’IMU, in quanto tutto dipende dal tipo di proprietà, dalla grandezza, dalla zona ubicata, ecc. Per questo motivo, vi conviene sempre chiedere conferme al vostro commercialista o direttamente al Caf, i quali vi sapranno rilasciare le giuste informazioni in merito alla vostra situazione.

In merito ai proprietari di terreni agricoli, sappiate che ci sono determinati contesti per i quali i cittadini italiani non dovranno pagare questa imposta, in merito anche alla residenza in particolari regioni. Come rivelano da money.it: “i terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448”, sono esenti così come: “i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”; “i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile” e infine “i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993”.