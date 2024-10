Addio alla TARI: non pagheremo più la tassa sulla spazzatura coi nostri soldi | C’è un solo requisito

Se volete sapere come fare a dire addio alla Tari, in quanto da oggi non ci sarà più bisogno di pagarla con i propri fondi, proseguite nella lettura e capirete. Dovrete soddisfare soltanto un requisito.

Ogni cittadino che decide di andare a vivere per conto proprio che sia in casa di proprietà o in affitto, saprà benissimo che ogni anno saranno diverse le spese che dovrà pagare, per poter continuare a beneficiare della propria indipendenza.

Che il grande passo lo facciate in coppia o da single poco conta, in quanto è sempre un momento in cui dimostrerete alla Società di essere adulti e indipendenti e che avrete le risorse per poter mantenere questa vostra nuova vita.

Tra le varie spese da affrontare sicuramente la Tari è una di quelle che salta subito all’occhio, per quello sarete felici di sapere che se soddisfate questo requisito, potrete dirle addio, in quanto non la dovrete più pagare con il vostro budget personale.

Che cos’è la Tari

Per chiunque si stesse approcciando soltanto adesso al mondo degli adulti, sappiate che tra le varie tasse, la Tari è quella che dovrete pagare sempre, nel momento in cui avrete una casa di proprietà o in affitto. Questo pagamento riguarda la tassa sui rifiuti condominiali, il cui importo varia in base a molteplici fattori, tra cui la superficie dell’immobile, il periodo, la composizione del nucleo familiare e così via.

In merito alla scadenza, sappiate che è diversa sa città a città. C’è chi prevede il pagamento in due rate, chi tre e chi anche quattro, l’importante è che l’ultima rata pervenga al Comune entro il 30 novembre. Ma come facciamo a pagare la tassa sui rifiuti?

La Tari gratis con l’Assegno di inclusione

Adesso che avete capito cos’è, siamo felici di riportarvi la spiegazione al contesto di apertura, rilasciato direttamente dalle Faq aggiornata in merito alle parole del Ministero del Lavoro. Questo aggiornamento è stato necessario dopo che una domanda veniva posta ai vari enti più di tutte: “La Tari si può pagare con l’Assegno di inclusione?”.

Ebbene sì, da come riportano anche da money.it, in quanto il pagamento di questa tassa è stata introdotta in tutte le casistiche per le quali è possibile usufruire di questa agevolazione sociale. In pratica per pagare la tassa sui rifiuti, non dovrete fare altro che recarvi in uno dei punti autorizzati, scansionare il Qr code presso la ricevitoria e pagare con l’Assegno di inclusione, evitando così di pagarla con i propri risparmi familiari.