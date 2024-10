694 euro: la nuova ‘tassa’ automobilistica è una mazzata diabolica | La paghi indistintamente dal Bollo Auto

Allarme automobilisti, una nuova tassa micidiale piomba su di loro

Chiunque possieda un’automobile, in Italia deve pagare il bollo auto che altro non è se non una tassa di possesso che va versata annualmente, indipendente dal tipo di veicolo quindi motorino, furgone o automobile tradizionale. Si tratta di un tributo regionale e questo significa che l’importo che ogni possessore deve versare dipende dalla regione in cui risiede il cittadino, fatta eccezione per la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia: in questi due territori, l’importo e la riscossione del bollo dipendono dall’Agenzia delle Entrate.

Nelle ultime ore, però, tantissimi automobilisti hanno scoperto un altro tributo che devono versare per la propria auto. Nessuno ci aveva mai pensato ma questa ennesima tassa potrebbe essere la vera batosta per le finanze di molte famiglie: di che cosa si tratta e a quanto ammonta.

Attenzione a questo tributo, è una mazzata

Quando si possiede e si guida un mezzo di trasporto, si deve mettere in conto che possono essere tanti i soldi che si devono sborsare. Oltre al bollo auto di cui abbiamo già parlato c’è poi da considerare la periodica revisione del mezzo, nonché tutte le eventuali riparazioni extra che possono essere necessarie a causa di piccoli o grandi guasti. Non pensiamo poi alle multe e alle sanzioni relative ad eventuali comportamenti scorretti rispetto al Codice della Strada, che possono essere anche molto pesanti e possono essere ulteriormente appesantiti dalla decurtazione di punti dalla patente o, addirittura, da periodi di sospensione.

C’è però una multa che può essere davvero molto salata e che può essere una mazzata devastante per le tasche delle famiglie. La cosa più grave è che pochissimi sanno della sua esistenza e tanti se la trovano quindi da pagare senza nemmeno capire cosa abbiano fatto.

La multa per i vetri oscurati

Si tratta di una pratica molto diffusa che, di fatto, ha diversi vantaggi come il riparo dal calore esterno e dalla luce solare, così che l’abitacolo resti il più fresco possibile soprattutto nei mesi caldi. Di fatto, però, la pratica di oscurare i vetri della macchina può causare una multa molto salata, che può arrivare fino a 694 euro nel caso in cui si tratti di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose. A normare tutto ciò è il Codice della Strada nell’articolo 71, che prevede una multa che va da 87 euro a 344 per chi circola con un veicolo non conforme al regolamento e, per l’appunto, nel caso di veicolo che trasporta merci pericolose i vetri non possono essere oscurati.