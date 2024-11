382€: lo Stato ti deve questi soldi entro il 31 dicembre | Il requisito: possedere uno smartphone funzionante

Quasi 400 euro entro fine anno per chi ha uno smartphone: super regalo di Natale

Oggi come oggi, praticamente chiunque possiede uno smartphone, anche i ragazzini più giovani. Quando i cellulari sono comparsi sulla scena pubblica, uno dei temi più discussi era quello dell’età a partire dalla quale fosse corretto possederne uno: in generale, veniva vista come corretta la fase dell’adolescenza, quindi dai 14 ai 18 anni circa.

Con il passare del tempo, però, questo limite di età si è abbassato sempre di più ed oggi anche i bambini delle scuole elementari, in molti casi, ne possiedono uno.

Se da un lato questi dispositivi sono utili per sapere sempre dove sono i bambini e i ragazzi e per consentire loro di mettersi in contatto con i genitori o gli adulti di riferimento quando ne hanno bisogno, dall’altro sono finestre sul mondo che possono nascondere pericoli anche molto insidiosi, soprattutto in tenera età.

Oggi, però, abbiamo una bella notizia per quanti possiedono uno smartphone. Proprio entro fine anno, quindi quando tutti ci troviamo a spendere decine di euro per i regali e per la spesa settimanale, chi ha un cellulare proprio potrebbe ricevere quasi 400 euro.

Quasi 400 euro in più se hai un cellulare

Sono molti i cittadini che a fine anno potrebbero godere di un bonus da 382 euro, cifra decisamente interessante considerando che quel periodo è denso di spese. Gli italiani che festeggiano il Natale, infatti, per tradizione spesso lo trascorrono in famiglia con amici e parenti e, per l’occasione, preparano piatti succulenti, che però necessitano di spese e di organizzazione. Inoltre, in molte parti d’Italia ci si scambia i regali, quindi a dicembre tantissimi cittadini si trovano a spendere cifre anche importanti per acquistare ad amici e parenti ciò che più amano trovare sotto l’albero.

Nello specifico, godranno di questo bonus da 382 euro i cittadini coperti dalla legge 104 del 1992, che tutela le persone con disabilità e ne favorisce l’autonomia e la realizzazione personale e lavorativa: ecco cosa si deve sapere.

Tutti i dettagli

Il bonus cellulare permette ai titolari di legge 104 di poter acquistare uno smartphone ed altri beni elettronici a prezzi calmierati purché questi dispositivi siano utili a favorire la comunicazione della persona disabile, quindi alla sua autonomia. Tale bonus consiste in un’Iva agevolata al 4% anziché del 22% e in una detrazione fiscale del 19% del costo sostenuto per l’acquisto, senza alcuna franchigia.

Ipotizzando l’acquisto di un iPhone 16, che costa circa 1239 euro nella versione da 128 Gb, il costo netto con l’Iva agevolata al 4% scenderebbe a 1056,19 euro. A questo primo risparmio di 182,81 euro va poi aggiunto quello relativo al recupero del 19% in sede di dichiarazione dei redditi, che ammonta a circa 200 euro. L’iPhone 16, quindi, costerebbe così solo 856,19 euro, con uno sconto di ben 382 euro circa.