16, 19 e 20 agosto: perché devi segnare queste date importanti e controllare il conto corrente | C’é una sorpresa in arrivo

La sorpresa di agosto è qui, controlla il conto corrente e rimarrai a bocca aperta

Il mese di agosto è pesante per le tasche degli italiani. Chi lavora come libero professionista, soprattutto in alcuni settori, più o meno volontariamente è costretto a ridurre il carico di lavoro poiché mancano proprio i clienti e le occasioni, quindi vede meno soldi arrivare sul conto corrente a fine mese. Chi invece è dipendente, per quanto anche le ferie vengano pagate, spesso si trova a sostenere spese ingenti per quanto riguarda le ferie e la gestione dei figli.

In tutto ciò, un aiuto importante deriva proprio dalla capacità di ogni persona di capire cosa si può permettere e cosa invece supera il budget riservato, per esempio, alle ferie estive: sebbene i soldi sul conto corrente siano presenti, spenderli tutti per le vacanze può creare qualche problema quando poi si presenta l’anno nuovo e le inevitabili spese che portano con sé la ripresa dell’anno scolastico e lavorativo.

Oggi, però, abbiamo una notizia positiva per tutti gli italiani. I giorni del 16, 19 e 20 dovranno guardare attentamente il loro conto corrente, disponibile nell’applicazione di home banking comodamente scaricabile sullo smartphone: ecco cosa succederà.

Attenzione nei prossimi giorni, arrivano i soldi

Ciò di cui parliamo oggi è l’Assegno unico e universale, una forma di sostegno economico pensata dal governo italiano per tutte quelle famiglie con figli a carico. Viene erogato per ogni figlio: se disabile non ci sono limiti di età, mentre in tutti gli altri casi lo si riceve fino al compimento dei 21 anni. In merito al 2024, sono stati rivisti gli importi in base anche alle variazioni dell’indice del costo della vita: il tasso di rivalutazione è del 5.4% e ciò significa che l’importo minimo, previsto per ISEE superiori a 45.575 euro, passa da 54.10 euro a 57.20 euro.

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie con figli a carico, di meno di 21 anni, se e solo se questi frequentano un corso di laurea o di formazione scolastica, svolgono un tirocinio o un’attività lavorativa, possiedono un reddito complessivo inferiore agli 8mila euro all’anno, svolgono il servizio civile universale, sono registrati come disoccupati e cercano un lavoro presso i servizi per l’impiego. Nel caso di figli con disabilità, invece, non vi sono ulteriori requisiti se non la presa a carico della famiglia.

Le date

Il messaggio del 20 giugno 2024 dell’Inps, convogliato nella circolare n.2302, ha fornito il calendario dei pagamenti per il secondo semestre del 2024. I soldi dell’Assegno unico e universale arriveranno quindi il 16, 19 e 20 agosto, il 17, 18 e 19 settembre, il 16, 17 e 18 ottobre, il 18, 19 e 20 novembre e il 17, 18 e 19 dicembre.