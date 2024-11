154,94€: Meloni compra a tutti il Pandoro | Bonus erogabile a tutti gli italiani che fanno richiesta

Un bonus attesissimo, Giorgia Meloni farà comprare a tutti il Pandoro

Manca più di un mese al Natale ma, proprio perché il tempo sembra tanto ma in realtà è poco, i più lungimiranti si stanno già organizzando con i regali. Se c’è chi già li sta acquistando ed impacchettando, altri invece semplicemente stanno iniziando a farsi un’idea, così da non arrivare impreparati sotto data.

Un tema sul quale ogni anno, in questo periodo, ci si trova a discutere è quello economico. Novembre e dicembre, infatti, sono due mesi particolarmente onerosi per tutti: a novembre c’è il black friday che, sebbene si caratterizzi per sconti importanti, dall’altro lato fa spendere di più di quanto normalmente si faccia. Dall’altro c’è il Natale, che non è neanche da descrivere.

Nessuno, però, oggi come oggi è disposto a rinunciare al Natale, oppure alle offerte del black friday che aspetta da un anno e che ormai ha già pianificato, per migliorare la propria casa e la propria quotidianità. Il modello consumista che viviamo, infatti, ci impone di spendere: seppur con giudizio, ma spendere.

Fortunatamente, quest’anno Giorgia Meloni sembra essere stata colpita da un’ondata di benevolenza ed ha deciso di erogare a tanti un bonus davvero sostanzioso, che chiameremo bonus Pandoro per via del tempismo col quale verrà erogato.

Giorgia Meloni generosissima: succederà tra poco

A dicembre arriverà una bella notizia per tantissimi italiani, una lieta novella che aspettavano da tempo e che consentirà a loro e alle loro famiglie di trascorrere un Natale decisamente più felice. Stiamo parlando dei pensionati che, oggi come oggi, sono emotivamente ma anche economicamente la colonna portante di molte famiglie: considerando gli stipendi attuali e l’attuale costo della vita, spesso senza i pensionati e quindi i genitori anziani o i nonni niente sarebbe possibile.

A dicembre, infatti, le pensioni subiranno il tanto atteso aumento: innanzitutto arriverà la tredicesima, alla quale in alcuni fortunatissimi casi si aggiunge il relativo bonus o maggiorazione. Alcuni pensionati, poi, a dicembre percepiscono anche la quattordicesima. A tutto ciò si aggiunge un altro vantaggio fiscale: ecco qual è.

La fortuna dei pensionati

A queste tre maggiorazioni, delle quali i pensionati non potrebbero essere più felici, a dicembre subentra anche il calo delle trattenute.

Se nelle prime undici mensilità dell’anno sulla pensione vengono trattenute le addizionali comunali e regionali relative all’anno scorso e quelle per l’acconto 2024, a dicembre invece tutto ciò si interrompe e questo significa un netto più alto rispetto agli altri dodici mesi.