1200 euro al mese per tutte queste famiglie: il sussidio statale che spetta di diritto | Con una semplice richiesta ti arrivano sul conto

1200 euro al mese per le famiglie. Gli spettano di diritto: come ottenerli (cataniaoggi.it / pexels)

Il sussidio che tutte le famiglie stanno aspettando diventa realtà: 1200 euro per loro

Avere famiglia, nel 2024 in Italia, non è affatto facile e si può supporre che anche nel 2025 la situazione sarà la medesima. I rincari sui beni di prima necessità sono ormai una realtà con cui tutti dobbiamo fare i conti, così come gli stipendi sempre uguali a sé stessi o con aumenti al limite del ridicolo, di poche decine di euro lordi al mese.

Per cercare di supportare i nuclei più in difficoltà in questo periodo storico dominato dall’incertezza, il governo e gli altri enti come i Comuni e le Regioni da tempo promuovono bonus ed agevolazioni specifiche per chi rispetta determinati requisiti, come ad esempio quelli reddituali.

Ogni bonus è finalizzato a uno specifico aspetto della vita quotidiana: quello relativo all’asilo nido, per esempio, si rivolge ai genitori di bambini con età inferiore ai 3 anni e li supporta nel pagamento della retta di iscrizione della scuola, spesso molto pesante a livello economico.

Oggi parliamo di un bonus davvero molto atteso, che ammonta a 1200 euro al mese e che è rivolto a moltissime famiglie italiane: scopri subito di che cosa si tratta, se spetta anche a te e soprattutto come si può fare domanda.

Bonus 1200 euro al mese per le famiglie: tutti i dettagli

Fino a qualche tempo fa, molte famiglie italiane percepivano il Reddito di Cittadinanza. Con l’avvento del primo governo Meloni, però, questa forma di sostegno economico è stata dismessa, a favore di altre misure simili come, ad esempio, l’Assegno di Inclusione o il Supporto Formazione e Lavoro, quest’ultimo all’interno del sistema assistenziale. Sebbene il numero di cittadini che percepiscono una di queste due ultime misure di sostegno al reddito è inferiore rispetto alla platea di beneficiari del Reddito di Cittadinanza, è altrettanto vero che ci sono famiglie che riescono a prendere cifre più alte di prima.

L’Assegno di Inclusione riguarda i soggetti con più di 60 anni di età, con meno di 18 anni di età, con carichi di invalidità o di cura superiori al 67% o presi in carico dai servizi sociali locali. Chi non rispetta questi requisiti, però, può comunque sperare di rientrare in quelli per il Sostegno Formazione e Lavoro: c’è chi, poi, può beneficiare di entrambi.

Come arrivare a 1200 euro al mese

L’Assegno di Inclusione garantisce al genitore over 60 un importo da 500 euro, ai quali si possono aggiungere i 350 del Supporto Formazione e Lavoro. In merito al SFL, però, a differenza dell’ADI che si applica solo al singolo beneficiario questa misura può essere richiesta anche da due componenti di una stessa famiglia, purché entrambi abili al lavoro e maggiorenni.

Sommando le due opportunità di sostegno al reddito, cioè i 500 euro di Assegno di Inclusione e i potenziali 700 euro al mese di Sostegno Formazione e Lavoro ipotizzando una famiglia con un genitore over 60 e due figli maggiorenni, si arriva a 1200 euro al mese.