Mazzata per gli abbonati Telepass: ennesimo aumento dopo quello di luglio | Pagheremo anche questo

All’aumento di luglio per quanto riguarda il Telepass, gli automobilisti dovranno aggiungere anche questa maggiorazione, in quanto per chi non lo sapesse, questa cifra è da pagare obbligatoriamente.

Viaggiare è uno di quei pochi piaceri che tutti quanti dovrebbero sempre concedersi, in quanto partire alla scoperta di nuove realtà italiane e internazionali è un’esperienza da fare. Non importa il luogo, non bisogna per forza sempre andare oltreoceano, a volte per ricaricare la batteria basta anche solo spostarsi nella Regione a fianco.

Una volta scelta la meta, dovrete capire come arrivarci, scegliendo quindi il mezzo di trasporto che sia la macchina, l’aereo, il treno e così via. Capirete bene che se il viaggio lo farete nei mesi estivi, quando c’è l’esodo da bollino nero, la coda in autostrada è assicurata, qualora voi sceglieste di partire in automobile.

Ed è qui che entra in vostro soccorso il Telepass, il quale però dopo gli aumenti di luglio ha diviso l’opinione pubblica, in quanto non tutti hanno deciso di proseguire con la nota compagnia. Oltre a questa cifra, non tutti sanno che dovranno pagare anche questa.

Gli aumenti per gli abbonati Telepass

Grazie al Telepass, una volta attivato uno tra gli abbonamenti proposti, potrete viaggiare in tranquillità in autostrada, in quanto non dovrete più fare quelle code chilometriche al casello. Vi basterà apporre il loro dispositivo al parabrezza, posizionarvi nelle corsie riservate, attendere il famoso “bip” che ormai tutti conosciamo e passare senza problemi appena la sbarra si apre. Ovviamente ricordatevi sempre di arrivarci ad una velocità moderata, in quanto ci sono comunque delle regole da rispettare anche se non dovete fare la coda.

Oltre al Telepass sono usciti anche altri dispositivi che sono considerati delle alternative al dispositivo storico. Molti abbonati si sono rivolti a loro, proprio dopo l’ultimo aumento che si sono visti recapitare in fattura. C’è chi ha deciso quindi di rimanere, chi ha cambiato, chi è rimasto soddisfatto, chi no, insomma sui social si leggono commenti molto vari in merito a questa tematica spinosa.

Una cifra che pagano tutti

Molti abbonati Telepass non sanno che qualora decidessero di fare un viaggio in Europa, dovranno modificare il proprio piano, se vorranno vedere le sbarre alzarsi. Con il pacchetto europeo potrete viaggiare senza problemi oltre che in Italia anche in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. Il funzionamento è sempre il medesimo, l’unica cosa che cambierà saranno le cifre da pagare, tra l’altro qualora le attivaste entro il 30 settembre, avrete uno sconto di 10 euro.

Inoltre pagherete una tassa di 2,40 euro al mese, soltanto quando oltrepasserete la frontiera. Infine ricordatevi che grazie al Telepass avrete altri servizi aggiuntivi compreso il parcheggio nelle strutture convenzionate.