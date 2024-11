Lavoro, tutti i comuni cercano questa nuova figura: stipendio da 194€ al giorno | Ti basta essere residente

Se siete alla ricerca di lavoro, sappiate che questa figura viene cercata in ogni comune. Vi basterà essere residenti per poter inoltrare la domanda e guadagnare così uno stipendio da 194€ al giorno.

Ci sono delle mansioni che stanno via via sparendo, in quanto non ci sono più lavoratori interessati a imparare determinati mestieri. Le motivazioni possono essere molteplici e non spetta a noi criticare o meno queste scelte.

C’è da dire che alcuni di questi sono anche ben pagati, come per esempio il camionista, il cui stipendio si aggira anche ai 2000 euro al mese, ovviamente con tutti gli oneri del caso. Lo Stato ha mostrato comunque una certa preoccupazione per questa nuova corrente di pensiero, in quanto il Paese potrebbe bloccarsi o essere “spaccato a metà”, senza figure di riferimento come il trasportatore, l’idraulico, il meccanico e così via.

Proprio per questa motivazione, lo Stato spera di incentivare il cittadino a svolgere questo importante lavoro, richiesto da tutti i comuni. Se siete residenti, vi basterà fare domanda, per ricevere uno stipendio da 194€ al giorno.

Le mansioni che nessuno vuole più fare

Il mondo del lavoro sta vivendo una sorta di limbo, in quanto da una parte troviamo un alto tasso di disoccupazione, dall’altra i lavoratori prossimi alla pensione, pagati per restare qualche anno in più a lavorare. Il ricambio generazionale è in crisi, molti giovani non trovano lavoro (per chi lo cerca intendiamo) e “gli anziani”, passateci il termine, intendiamo i lavoratori con un’anzianità lavorativa sufficiente per ritirarsi dal settore, che vorrebbero tanto andare in pensione che non possono ancora farlo, per questi allungamenti di età smisurati.

Inoltre ci sono alcuni settori saturi di domande e altri dove i titolari cercando personale ma non trovano più nessuno disposto a fare quel lavoro. Per questo motivo, un’idea per i disoccupati potrebbe essere quella di specializzarsi in quei settori dove la richiesta è maggiore e provare un nuovo lavoro, il quale potrebbe rivelarsi migliore di quello sognato.

Il lavoro richiesto al comune

Tra queste mansioni maggiormente richieste ma con carenza di personale, c’è anche lo scrutatore e il presidente di seggio. Strano da dirsi ma è proprio così, un settore comunque sempre occupato anche dai giovani in cerca di lavoro, oggi è in crisi. Per questo motivo lo Stato sta cercando di incentivare i cittadini a fare domanda, aumentando gli importi dello stipendio, rilasciando anche determinati privilegi per chi sta già lavorando ed escludendo la cifra percepita dalla dichiarazione dei redditi, essendo una cifra forfettaria non sottoposta a tassazione.

Per chi volesse rendersi disponibile a prestare servizio durante le varie votazioni, dovrà presentare domanda al proprio comune di residenza e attendere la chiamata. Gli importi pagati per i giorni di votazioni e scrutini sono differenti in base al tipo di elezione. Per farvi un esempio, come riportano da money.it, in caso di votazioni per il: “Parlamento europeo + amministrative comunali + amministrative regionali”, lo scrutatore guadagnerà 146€ per i due giorni di lavoro, mentre il presidente di seggio (ricordatevi che per lui le responsabilità sono maggiori), 194€. Niente male no?