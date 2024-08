Via i tubi e niente impianto: basta questo condizionatore portatile a rinfrescare casa | Stanno esaurendo

Grazie a questo condizionatore portatile potrete finalmente riposare in serenità anche quando la temperatura raggiunge livelli infuocati. È un’offerta imperdibile non potete farvela scappare.

Stiamo passando giorni veramente molto roventi, le temperature non hanno nessuna intenzione di diminuire e si fa veramente fatica a fare tutto dal dormire al trovare un luogo dove ci si possa rinfrescare un pò se non sotto la doccia per quei minuti in cui ci rigeneriamo sotto il getto d’acqua.

Ogni anno si fa sempre più fatica a sopportare questo clima estiva soprattutto se si è rilegati nella cappa della città, ovvio che se ci si trova al mare questi gradi fanno anche piacere soprattutto se ci si può ricaricare con una bella nuotata al mare.

Per questo oggi vogliamo parlare per tutti coloro che attualmente stanno “boccheggiando” in casa. Con questo condizionatore portatile che non necessita di nessuna installazione, avrete risolto i vostri problemi.

Cosa sapere del condizionatore portatile

Il condizionatore portatile è un’ottima alternativa a quello fisso in quanto non necessita di installazione e soprattutto è sicuramente più economico. Ovviamente ci sono diverse considerazioni che dovrete fare prima di acquistare uno di questi dispositivi. In primis valutate sempre i decibel, in quanto può capitare che alcuni modelli portatili siano molto rumorosi e risparmiare poche centinaia di euro non ne vale la pena se poi non riuscite neanche a prendere sonno per il troppo brusio di quando è acceso.

Valutate anche l’ampiezza che il condizionatore con le ruote può coprire rispetto a quello collegato al muro se volete rinfrescare una stanza alla volta non c’è nessun problema, se cercate una versione che raffreddi tutta la casa allora potreste non rimanere soddisfatti. Poi ovviamente ci sono articoli che garantiscono un perimetro di azione più ampio, ma dovrete comunque informarvi.

Un marchio storico

Se dopo aver analizzato tutti i pro e i contro avete capito che il condizionatore portatile è quello che fa al caso vostro, allora sappiate che da Amazon c’è un’offerta imperdibile per quanto riguarda il gioiellino di uno dei marchi storici più conosciuti e sicuri di sempre. Stiamo parlando del Pinguino PAC EM90 di De’Longhi.

Questo dispositivo è pratico e veloce da usare, bastano pochi minuti da quando lo avrete acceso per sentire tutta la camera fresca e confortevole, in quanto non necessita di nessuna installazione. Presenta una potenza di raffreddamento di 9800 BTU, avrete a disposizione un pratico telecomando con cui gestire il tutto, impostando perfino un timer, in modo che il condizionatore De’Longhi si accenda prima del vostro arrivo in modo da farvi trovare un ambiente fresco e rigenerante. Questa meraviglia potrà essere vostro a 447,77 euro anziché 675,99 con un risparmio del 34%. Affrettatevi perché l’offerta è limitata nel tempo.