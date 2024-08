Ventilatore acceso tutto il giorno: che sorpresa in bolletta a fine estate | Ti costa una tombola ogni giorno

Quanto costa tenere un ventilatore acceso tutta la notte e quali sono i rischi e i vantaggi, risparmia energia e proteggi la salute

Durante i mesi più caldi dell’estate italiana, è naturale cercare modi per sfuggire all’afa opprimente, soprattutto nelle ore notturne, quando il caldo può rendere difficile dormire. Molti si affidano all’aria condizionata, ma una buona parte delle abitazioni italiane non dispone di questo lusso.

Solo il 48,8% delle case in Italia è dotato di un condizionatore d’aria, e tra le nuove costruzioni in vendita, solo il 31% viene equipaggiato con un sistema di climatizzazione. In queste situazioni, il ventilatore diventa l’alleato principale contro il caldo. Ma quanto costa tenerlo acceso tutto il giorno e tutta la notte? Meglio fare bene i conti per non ritrovarsi a pagare bollette esorbitanti.

Ventilatore acceso giorno e notte, quanto consuma

Ma quanto costa davvero tenere un ventilatore acceso tutta la notte? Il calcolo è più semplice di quanto si pensi, ma ci sono diversi fattori da considerare. La potenza del ventilatore, le ore di utilizzo, la velocità impostata e il costo dell’elettricità sono tutte variabili che influiscono sui costi. Scegliere un elettrodomestico di ultima generazione può ridurre i costi.

Ma facciamo un esempio considerando un ventilatore classico con potenza di 45W utilizzato per 8 ore consecutive: con un costo dell’energia elettrica medio di 0,15€/kWh, il consumo si aggira intorno a 0,054€, un valore decisamente contenuto.

Benefici o danni per la salute e la bolletta? Attenzione alle avvertenze

Tenere acceso un ventilatore per 24 ore può sembrare una soluzione economica per affrontare le giornate estive più calde, ma è importante considerare i costi energetici associati. Supponendo di utilizzare un ventilatore con una potenza media di 45 watt, e un costo dell’elettricità di 0,15 euro per kilowattora (kWh), il calcolo del consumo giornaliero è semplice.

Per un giorno intero di utilizzo continuo, il ventilatore consumerà circa 1,08 kWh (45 watt x 24 ore ÷ 1000), che si traduce in un costo di circa 0,16 euro al giorno. Anche se può sembrare un importo ridotto, utilizzando il ventilatore tutti i giorni per un mese, il costo può salire a circa 4,80 euro, facendo salire la bolletta elettrica in modo significativo se sommato ad altri consumi domestici.

Rischi per la salute

Attenzione anche alla salute. Posizionare il ventilatore troppo vicino al corpo può causare problemi come mal di gola, secchezza oculare e dolori muscolari, soprattutto se lo si lascia puntato su di sé per tutta la notte. Anche le allergie possono peggiorare, dato che il ventilatore può diffondere polvere e pollini accumulati, specialmente se non viene pulito regolarmente. Per utilizzare il ventilatore in modo efficace e sicuro, è consigliabile posizionarlo a distanza, preferibilmente in un angolo della stanza, e mantenere le finestre chiuse durante le ore più calde del giorno per ridurre il calore accumulato.