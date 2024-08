TV in spalla e via: tutti così fuori da Euronics | Svuotatutto a tempo determinato

Corri anche tu da Euronics per acquistare la tua nuova televisione. Il negozio sta proponendo delle cifre da capogiro!

Euronics è sicuramente uno dei negozi con più prezzi competitivi al suo interno, perfetto per chiunque voglia acquistare nuove tecnologie ad un costo più che conveniente. In queste ore stanno tutti uscendo da Euronics con una televisione in spalla. Questo perché c’è lo svuota tutto e, proprio per questo, non dovresti più aspettare un secondo e correre anche tu ad acquistarne una!

Purtroppo si sa, acquistare elettrodomestici, dispositivi elettronici, tv, smarphone e quant’altro, può essere un lusso non per tutti.

Se però anche tu hai bisogno di aggiornare le tecnologie all’interno della tua casa ed è da diverso tempo che stai rimandando la cosa, Euronics potrebbe avere le soluzioni perfette per te e per il tuo portafoglio. Questo perché, proprio in queste ore, c’è lo svuota tutto e i prezzi proposti dal negozio sono veramente allucinanti! Soprattutto per quanto riguarda le Smart Tv, le offerte proposte sono super interessanti.

Ecco dunque perché dovresti correre immediatamente anche tu da Euronics e non farti scappare queste occasioni.

Le offerte imperdibili da Euronics

Dal primo al 21 di Agosto, Euronics sta proponendo ai propri clienti lo Svuota Tutto, che può raggiungere degli sconti fino al 40%. Tutte queste offerte esclusive riguardano prodotti di vario genere e tipo come: frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, climatizzatori, forni e chi più ne ha ne metta. Tra i vari sconti imperdibili troviamo ad esempio la Lavastoviglie Incasso 14 Coperti di Bosch a soli 799€ anziché 1.249€, o il piano a induzione di Bosch a soli 259€ anziché 349€. Per non parlare della Scopa Elettrica Dyson a 449€ invece di 599€, o il Robot Aspirapavimenti di Irobot a soli 229€.

Le persone sembrano però acquistare principalmente le Tv per i loro prezzi mai visti prima!

Quali televisioni acquistare con lo Svuota Tutto

Sono in diversi quelli che stanno acquistando ad esempio la meravigliosa Smart Tv Samsung 4K QLED 98’’ Q80C. Questo prodotto viene attualmente venduto alla modica cifra di 3.499€ anziché di 6.499€. Della Samsung sta spopolando anche la Smart Tv 4K QLED 65’’ Q60C a soli 899€ invece di 1.399€. Infine, ma non per importanza, potresti prendere in considerazione anche tu la Smart Tv di HiSense 4K Mini Led 65’’ U69K a 699€. Inutile dire che potrai trovare altre decine e decine di televisioni in offerta che, a seconda delle tue esigenze, potrebbero fare al caso tuo.

Approfitta di questa occasione e torna anche tu a casa con un televisore nuovo di pacca sulla spalla!