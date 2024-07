Truffa Lidl: ci sono già cascate centinaia di persone | Il supermercato dà l’allarme

Attenzione alla nuova truffa Lidl! Centinaia di persone ci sono cascate e persino il noto supermercato ha fatto scattare l’allarme.

Oggigiorno le truffe in rete possono essere sempre dietro l’angolo e, questa volta, ad essere stata colpita è la nota azienda di supermercati Lidl. In queste ore sta infatti circolando un sotterfugio che ha visto centinaia di persone come vittime. Persino lo stesso supermercato ha fatto scattare l’allarme e non dovresti sottovalutare la cosa se non vuoi essere tu la prossima vittima.

Purtroppo si sa, oggigiorno fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, soprattutto quando si tratta del mondo della rete.

I messaggi, le email e le telefonate di phishing sono sempre più comuni e riconoscerli è diventato assai difficile. Questo perché, nel corso degli anni, i malviventi di tutto il mondo hanno raffinato sempre di più le proprie tecniche e strategie per imbrogliare il prossimo. In queste ore sta circolando la cosiddetta truffa della Lidl, che ha già visto centinaia di persone come vittime. Ma di che cosa si tratta?

A spiegare dettagliatamente il modus operandi di questi truffatori è stato il canale YouTube Bighenet nel suo video.

In cosa consiste la nuova truffa Lidl

Aprendo il portale ufficiale dell’azienda Lidl, in queste ore è apparso un avviso in rosso che ha attirato l’attenzione di molti. Cliccandoci viene spiegato che nessun concorso e attività promozionale Lidl Italia viene comunicato al di fuori dei canali ufficiali. Questo perché, proprio in queste ultime settimane, sono circolate in rete decine e decine di promozioni e offerte fasulle, le quali hanno utilizzato illegalmente il nome della Lidl. Per dare un chiaro esempio ai propri clienti, l’azienda ha deciso di pubblicare le immagini di alcune di queste truffe.

Questo imbroglio sta ormai circolando da diverso tempo sui social, via mail, per messaggio e molto altro ancora.

Come difendersi da questo imbroglio

Generalmente tali messaggi fasulli invitano il soggetto a premere il link per partecipare ad un concorso o ottenere un’accattivante promozione Lidl. Dopo aver premuto, vengono richiesti i dati sensibili del soggetto che, inserendoli, potrebbe vedere centinaia di migliaia di euro scomparire dal proprio conto corrente. Ma come difendersi dunque da questo imbroglio? Nonostante i siti possano sembrare apparentemente normali, ricordati sempre che l’azienda Lidl non promuove alcun tipo di offerta o concorso al di fuori dei propri canali ufficiali (Facebook, il sito, l’applicazione Lidl Plus, Instagram..).

Insomma, non abbassare mai la guardia e contatta sempre la Lidl nel caso in cui dovessi inciampare in una truffa simile.