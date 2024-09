Truffa 1 squillo: se rispondi a queste chiamate sei rovinato | Ti spillano 600€ in tre secondi

Non rispondere a queste telefonate, ti fregano tutti i tuoi soldi

Se da un lato la tecnologia è un valido aiuto per la vita di tutti i giorni, poiché consente di tenersi in contatto con amici e parenti anche lontani, di mantenersi informati su cosa accade in tutto il mondo e di approfondire tematiche culturali o professionali, dall’altro questa iper-connessione aumenta anche le possibilità di truffe e fregature.

Dietro a un cellulare, infatti, potrebbe celarsi chiunque e, sebbene spesso sottovalutiamo i rischi di mettersi in contatto con qualcuno di cui non se ne conosce la precisa identità, di fatto di tanto in tanto la cronaca narra di truffe anche molto pesanti, per chi le subisce.

In queste ultime ore, in Italia se ne sta diffondendo una nuova. Questa volta al centro ci sono delle telefonate a cui non si deve rispondere mai e poi mai: ecco in cosa consistono, come riconoscerle e cosa si rischia.

Non rispondere: è una truffa!

L’ultima vittima è una cittadina di San Marino che, dopo essersi rivolta alla Guardia di Rocca, ha spiegato nel dettaglio cosa le sia successo così che nessuno cadesse più nel raggiro di questi truffatori. La truffa in questione, in effetti, è nota da tempo e viene chiamata “Wangiri“, termine giapponese traducibile con “Uno squillo e riaggancio”. A portarla avanti dei sistemi automatizzati che, nel giro di pochi secondi, effettuano un ampio numero di telefonate in rapida successione, sperando che qualcuno veda la chiamata persa e quindi richiami quel numero, pensando a qualcosa di importante.

La truffa avviene proprio qui, quando il malcapitato telefona a quel numero: ad ogni secondo di chiamata, alla vittima vengono addebitati costi esorbitanti, dei quali ci si rende conto solo dopo un bel po’. Queste telefonate rapide, di un solo squillo, spesso vengono fatte di notte o in orario di lavoro, così che aumenti la possibilità che nessuno risponda: la speranza dei truffatori è sempre che qualcuno, vedendo la chiamata persa, richiami subito dopo.

Da dove arrivano le telefonate

Le chiamate in questione arrivano tutte dall’estero, quindi dal Belgio, dalla Gran Bretagna, dal Portogallo o dall’Irlanda: se vedete una telefonata persa proveniente dall’estero e non aspettavate alcuna comunicazione da quel determinato paese, non richiamate. La signora di San Marino, però, è stata fortunata poiché la sua compagnia telefonica, quando ha visto la denuncia di truffa, ha deciso di stornare la cifra dalla fatturazione successiva.