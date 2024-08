Tornano a grande richiesta le Scarpe Lidl: solo 17,99€ e stanno già esaurendo molti numeri

I clienti fanno festa, le mitiche scarpe della Lidl tornano a grande richiesta dopo il boom di acquisti passati, a soli 17,99 euro, un vero affare. Affrettatevi perché molti numeri stanno già terminando.

Da Lidl i clienti tornano sempre con grande piacere, proprio perché dopo essere entrati per la prima volta non ne possono fare più a meno. Trovare la qualità a piccoli prezzi oggi giorno non è facile, per questo una volta che si trova un discount valido non lo si molla più.

Come si dice, “squadra che vince non si cambia”, per questo di settimana in settimana il numero di clienti fedeli aumenta sempre di più. Da loro si possono trovare moltissimi articoli di genere diverso, dagli alimenti agli indumenti fino ad arrivare a pezzi per la casa molto gettonati.

Per esempio questa settimana sono tornate a grande richiesta le mitiche scarpe Lidl, dopo essere terminate in poche ore la prima volta che i clienti le hanno provate. Con soli 17,99 euro vi sembrerà di camminare sulle nuvole per quanto sono comode.

Gli acquisti da “sballo” da Lidl

Naturalmente non ci sono solo le scarpe Lidl che hanno fatto “drizzare le antenne” ai clienti, in quanto il volantino attualmente in corso di validità è pieno zeppo di offerte che vi lasceranno senza parole. C’è tutta la sezione di “Emily in Paris” la nota e amata serie Netflix grazie alla quale è possibile gustare le varie chicche della cucina francese a prezzi molto convenienti. Si passa dalla nota “Quiche Lorraine” a 2,49 euro agli strepitosi “Macarons” a 3,49 euro.

Per restare in tema di grandi del piccolo e del grande schermo, non possiamo non parlarvi della sezione “The Italian Gringo”, tantissimi prodotti del Vecchio Western da farvi venire l’acquolina in bocca subito. Chi meglio del grande e indimenticabile Bud Spencer poteva fare da sponsor a questo argomento? Per questo non potete non provare il “Bud Spencer salsiccia alla griglia” accompagnata dalla birra americana “Il Boccale”. Ricordiamoci sempre che lui era la “mano sinistra del diavolo”, come ricordava il buon Terence Hill in Lo chiamavano Trinità.

Le scarpe iconiche Lidl

Tra i vari prodotti in offerta sul volantino Lidl, tornano a grande richiesta le mitiche e iconiche scarpe che hanno fatto strage di acquisti la prima volta che sono uscite. Non stiamo parlando del modello tanto amato da Fedez, quanto di quello sportivo, da uomo e da donna a soli 17,99 euro che vi aiuteranno a rimettervi in forma dopo queste vacanze estive in totale comodità.

Come potrete notare dal volantino del noto discount disponibile dal 26 agosto al primo settembre, alle scarpe potrete abbinare i fantasmini unisex della Skechers a soli 4,99 euro e il resto dell’abbigliamento sportivo disponibile nei vari punti vendita. Fate presto perché le offerte sono attive fino a esaurimento scorta.