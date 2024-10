Tic Tac Benzina, è arrivata l’ora di aumentare i prezzi: si torna a 2€ al litro | Salvini decide di battere cassa

I cittadini sono molto preoccupati, in quanto gli aumenti dei prezzi della benzina fanno tremare, siamo tornati a circa 2€ al litro e in molti puntano il dito contro il governo. Spieghiamoci meglio.

Il tasto carburante è sempre stato molto dolente, in quanto se dovessimo verificare sempre il prezzo di mercato, sembrerebbe di stare sulle montagne russe, in quanto un po’ sale e un po’ scende. Ovviamente come capita ormai spesso, durante le festività o in procinto di arrivarci, l’asticella tende a salire, arrivando a prezzi sicuramente scioccanti.

Questo è dovuto anche dal fatto che i cittadini, durante i vari ponti e festività rosse da calendario, tendono a spostarsi maggiormente, motivo per cui, è brutto da dire, ma il governo ne approfitta per battere cassa, come sostengono in molti.

Questo momento pare essere giunto in vista del ponte lungo del 1° novembre, in quanto si prospettano numerose partenze. A tal proposito il tik tak con l’aumento dei prezzi della benzina è sempre più una realtà, con il costo che si aggira nuovamente intorno ai 2€ al litro.

I trucchi per risparmiare sulla benzina

Come dicevamo, gli automobilisti possono prendersela quanto vogliono, ma come sempre il coltello dalla parte del manico in queste circostanze, non ce l’ha il guidatore. Quindi bisognerà rassegnarsi a questi aumenti altalenanti che sopraggiungono spesso alle stazioni di carburante. Ci sono però dei trucchetti che potreste provare a mettere in pratica, che poi sono gli stessi che vengono ripetuti spesso durante il periodo estivo.

Sicuramente evitare di fare carburante in autostrada, quando è possibile, sarebbe la prima cosa. In seconda battuta, dovreste farvi un giro in circospezione in tutti i vari benzinai che avete vicino casa, cercando quello che faccia qualche sconto in più rispetto agli altri. Inoltre, anche gli orari di quando andate a fare benzina sono molto importanti, evitate gli orari di punta e di maggiore traffico.

Gli aumenti del carburante

Come riportano da wigglesport.it, pare che gli aumenti del carburante, probabilmente anche in vista del ponte del 1° novembre sono in salita in alcuni contesti e in molti sostengono che il governo sia pronto nuovamente a battere cassa. Come mostrano i dati raccolti, pare che la parte self service, per il momento sia ancora abbastanza stabile, mostrando addirittura una diminuzione di 3 millesimi sulla benzina e di 10 millesimi sul diesel.

Il discorso di apertura invece riguarda sulla modalità servito, nella quale si registrano invece degli aumenti, rispetto a qualche giorno fa. Si avvicinano ai 2 euro al litro, anche se per il momento sono tutti sotto, con il distributore massimo che ha raggiunto l’1,953 euro/litro. Ovviamente dipende molto dal marchio e dalla località.