Ti compri l’iPhone e paga Giorgia Meloni: si è attivata la circolare di 32 anni fa | Te lo devono di diritto

Se rientrate in questo scenario, potrete comprarvi l’iPhone e a pagarvelo sarà il governo di Giorgia Meloni, grazie a una circolare di 32 anni fa. Proseguite nella lettura e capirete meglio.

Se si rientra in determinati range, sono molte le agevolazioni che si possono sfruttare per ottenere sconti e benefit. Alcune per esempio riguardano il contesto lavorativo, in quanto alcune professioni permettono per esempio di avere sconti sull’acquisto del materiale da utilizzare, come il computer e il telefono.

Altre ancora invece riguardano la condizione di salute o il tipo di ISEE che permette di ottenere degli abbuoni su svariati prodotti, non soltanto quelli alimentari. Ovviamente ci sono articoli fondamentali e altri di cui se ne potrebbe fare tranquillamente a meno, ma quello dipenderà sempre dalle proprie scelte.

In merito all’acquisto dell’iPhone invece, qualunque sia la motivazione per il quale vi serve, sappiate che potreste rientrare in una circolare di 32 anni fa, grazie alla quale potrete ottenere uno sconto notevole.

I bonus ai quali si può accedere

Manca poco alla fine dell’anno e cose succede sempre, la nuova Legge di Bilancio potrebbe anche non includere agevolazioni presenti nell’anno precedente, per questo motivo, anziché attendere una normativa di cui ancora non ci sono certezze al 100%, seppur i rumors sono molteplici e agire in queste ultime settimane.

A ogni modo, se fate una ricerca online, i bonus ai quali potrete accedere fino al 31 dicembre 2024 sono molteplici e sono svariati, trattando da quelli per la ristrutturazione, a quelli per gli insegnanti, fino a quelli per gli studenti e così via.

Come acquistare un iPhone scontato

Ed eccoci giunti all’argomento tanto atteso, com’è possibile acquistare quindi un iPhone scontato, grazie ad una circolare di 32 anni fa che il governo Meloni ha ripreso? Non tutti lo sanno ma spetta di diritto. Stiamo parlando della legge 104, cioè di tutte quelle agevolazioni riservate a chi assiste una persona con una grave invalidità, attivata proprio nel 1992.

Per chi non lo sapesse, questa legge dà diritto a diverse agevolazioni, oltre ai giorni che la persona può prendersi per poter assistere meglio il familiare, potendolo anche accompagnare alle visite. Tra tutti i vari benefit, si trovano anche quelle agevolazioni fiscali in merito alle decurtazioni, come per esempio quello relativo all’acquisto del materiale informatico, con una detrazione dell’Irpef pari al 19%. In questo caso dunque lo smartphone, il pc e quant’altro rientrano in questa sfera. Oltre a queste ricordatevi che potrete anche la detrazione per l’acquisto dell’auto, sui figli a carico e così via. Vi conviene leggervi bene tutto quello che riporta la legge 104 in merito.