Test visivo impossibile: solo Rachele Mussolini è riuscita a vedere l’animale nascosto | Serve QI da 140

Non puoi non provare ma hai solo 60 secondi: la Mussolini ci è riuscita

I test visivi sono degli esercizi facili e divertenti che mettono alla prova e sfidano chi vi si sottopone a trovare uno o più dettagli nel minor tempo possibile. Un tempo si chiamavano “aguzza la vista” e, ancora oggi, si trovano nelle enigmistiche per esempio in quei giochi che, confrontando due vignette apparentemente identiche, chiedono di individuare tutte le differenze.

Oggi, con l’avvento del web, chi ama questo tipo di sfide può davvero godere di un’infinità di test visivi e, soprattutto, ha la possibilità di spedirli ai propri amici e parenti per mettere alla prova la loro velocità di sguardo e quindi capire chi è il più bravo.

Oggi vi sottoponiamo questo test che, tra le altre persone, Rachele Mussolini nipote di Benito Mussolini è riuscita a risolvere. Avete 60 secondi e, in quest’immagine apparentemente senza significato, dovete trovare un animale. Parte il tempo!

Test visivo, qualche indizio

Non c’è una tecnica specifica che vi possiamo consigliare per la soluzione di questi test visivi. Quando si tratta di individuare una sola irregolarità in decine di file di elementi tutti uguali, infatti, solitamente vi suggeriamo di dividere l’immagine in sezioni e procedere una per volta. In questo caso, però, l’immagine nascosta si colloca al centro ed occupa praticamente tutta la vignetta, per cui la sola cosa che si può provare se si fa fatica è quella di spostarsi un po’ e provare a guardare l’immagine da diversi punti di vista, avvicinandosi ed allontanandosi.

Se invece, non trovando alcun animale, vi state focalizzando troppo e non riuscite più a distogliere lo sguardo, provate a sbattere per qualche secondo le palpebre e a lasciare gli occhi chiusi per qualche istante. In questo modo, quando li riaprirete potrete mettere a fuoco di nuovo l’immagine. Ma davvero non l’avete ancora trovato? Ecco la soluzione!

La soluzione

Ora che avete visto cosa si celava nell’immagine, provate a tornare a quella precedente, senza l’elefante evidenziato, e notate come in effetti i confini dell’animale qui in bianco si notavano già. Capendo i vostri errori, o le vostre fatiche, riuscirete la prossima volta a concentrarvi sui dettagli giusti e a velocizzare il procedimento di risoluzione del test! Continuate a farne per diventare sempre più veloci e focalizzatevi soprattutto su quelli in cui fate più fatica: fidatevi di noi, diventerete delle aquile!