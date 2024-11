Test visivo difficoltà impossibile: nessuno mai è riuscito a trovare l’intruso | Neanche Elon Musk

Ecco un test visivo talmente difficile che neanche Elon Musk riuscirebbe a trovare gli intrusi. Volete provare a sfidare il vostro spirito di osservazione?

I test visivi sono sempre un ottimo metodo per allenare la mente, in maniera divertente però, senza lo stress che potrebbero dare per esempio gli esami a scuola o una consegna lavorativa. Per questo motivo, sono molte le persone che li fanno durante la pausa pranzo o quando magari tornano a casa dal lavoro, sui mezzi pubblici.

Oggi vogliamo sottoporvi un esercizio abbastanza complesso, che richiede sicuramente un buon spirito di osservazione, in quanto non tutti riescono a scovare immediatamente gli intrusi presenti nell’immagine, c’è chi ha ipotizzato che neanche Elon Musk ce l’abbia fatta in pochi secondi.

Le regole sono semplicissime, avete 10 secondi per guardare l’immagine e trovare gli intrusi che stonano totalmente con la sequenza mostrata. Questo test visivo è molto stimolante, in quanto vi obbliga a dare voi stessi al 100%, per cercare di andare oltre i vostri limiti.

Il test visivo che sta facendo chiacchierare la rete

C’è un nuovo test visivo che sta balzando da uno smartphone all’altro, in quanto sono molti gli sfidanti che stanno cercando di trovare la soluzione entro il lasso di tempo suggerito. Avete esattamente 10 secondo per osservare l’immagine che vi abbiamo riportato in apertura e trovare gli intrusi che interrompono la sequenza lineare presente nel suo insieme. Agli utenti piacciono molto queste sfida, per due motivi principalmente.

Il primo, perché possono testare le loro abilità di osservazione e la seconda, perché possono staccare dalla routine e dallo stress giornaliero. Non c’è pressione quando si fanno questi test, non c’è una persona più brava di un’altra, se si riesce bene, se non ce la si fa, si fa una risata e si ricomincia a fare i prossimi, allenando così la mente, giorno dopo giorno. Inoltre, si possono fare sempre tanti tentativi, non c’è una data di scadenza, è semplicemente un momento allegorico da condividere da soli o con la famiglia e amici.

La soluzione del test visivo

Siamo proprio curiosi di sapere, in quanti di voi avevano trovato i due intrusi, che vi abbiamo riportato nella soluzione qui in alto, prima di aver visto quel cerchietto rosso? Avevate 10 secondi per risolvere un test visivo che per molti non era semplice neanche per una mente brillante come Elon Musk. Chissà se lui l’ha risolto in pochi secondi o ha dovuto scrutare quelle emoji per qualche minuto in più?

A ogni modo, se ce l’avete fatta al primo colpo, siete stati bravissimi. Se non ce l’avete fatta, non vi preoccupate, continuate ad allenarvi e rimanete sintonizzati per il prossimo test che pubblicheremo. Sarà più facile o più difficile?