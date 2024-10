Test visivo di Fedez: solo se non hai le corna riesci a risolverlo | Significa che hai ottima osservazione

C’è un simpatico test visivo che vorremmo proporvi oggi, grazie al quale potrete mettere alla prova il vostro spirito di osservazione. C’è chi ha fatto allusioni sulla vita privata di Fedez, ma non è quello il motivo per cui oggi ve lo proponiamo.

È veramente un peccato quando alcuni hater riescono a rovinare un momento di svago, come quello che si avverte quando si svolge un simpatico test visivo, per inserire sciocchi insulti ai vari vip di turno. In questo caso, a essere finito nel mirino di chi “trasmette odio” è stato Fedez.

Il cantante può piacere o meno, così come la sua vita privata prima e dopo Chiara Ferragni, ma sicuramente nell’era del femminicidio, del revenge porn e così via, dove molte donne vengono bersagliate da comportamenti ostici maschili, non era il caso di rilasciare questa “battutaccia”.

Per questo motivo oggi noi vogliamo solo farvi divertire con questo test innocuo che con la vita privata degli ex Ferragnez, veramente non c’entra nulla. Noi quindi non sveleremo il motivo per cui molti utenti sui social hanno pensato che questo test fosse inerente alla loro vita sentimentale. Noi vi proporremo soltanto il test, quindi se volete divertirvi con noi proseguite con il test.

Le regole del test visivo

Come vi dicevamo, abbandoneremo il concetto del test visivo di Fedez, in quanto non spetta a noi parlare della sua vita privata e di tutto quello che sta succedendo tra Chiara Ferragni e il rapper, sia per rispetto verso di loro, ma soprattutto verso i loro piccoli Leone e Vittoria, che prima o dopo le voci rilasciate su mamma e papà le vedranno anche loro. Per questo oggi vogliamo soltanto farvi divertire con un simpatico test visivo.

Detto ciò, come potrete notare dall’immagine, ci sono innumerevoli file di 6 e di 9 che si alternano e francamente dopo un po’ fanno anche “incrociare” gli occhi. Ebbene, la regola è semplicissima, avrete 10 secondi per guardare quell’immagine e trovare l’intruso. Ci sarà infatti un numero al posto sbagliato. Sappiate che soltanto chi avrà un ottimo spirito di osservazione riuscirà a risolvere questo test.

Il test che potrebbe far divertire anche Fedez e Chiara Ferragni

Come dicevamo, non riporteremo le dure parole lette sui social in merito a questo simpatico test visivo, dove alcuni hater hanno trovato una similitudine tra quei numeri e la vita privata di Chiara Ferragni e Fedez. Noi oggi siamo qui per fare divertire tutti coloro che vorranno giocare con noi, senza cercare ovunque quel gossip malato che supera quel limite che a noi non piace, in quanto i vip sono sempre esseri umani e gli utenti sui social dovrebbero rispettare questo a prescindere dalle decisioni personali prese dai singoli personaggi famosi.

Detto ciò, dopo aver visto per 10 secondi l’immagine che vi abbiamo riportato in copertina, avete capito qual è quel numero che è stato considerato “fuori luogo”? Se avete visto quel 6, nella fila dei 9 al primo colpo, sappiate che avrete un ottimo spirito di osservazione. Se non ce l’avete fatta, tranquilli, vi basterà allenarvi di più. Chissà se Federico e Chiara l’avranno risolto?