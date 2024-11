Test visivo di Adamo ed Eva: trovare il serpente nascosto è impossibile | Nessuno mai ci è riuscito

Ecco il test visivo di Adamo ed Eva, avrete 20 secondi per trovare il serpente nascosto. È molto difficile da scovare, per questo praticamente nessuno c’è mai riuscito nel tempo indicato.

In questo ponte lungo di novembre, sono molti gli italiani che hanno deciso di partire per qualche meta turistica, approfittando del fatto che le temperature ancora consentono di fare anche una passeggiata in riva al mare, senza il bisogno di sciarpa e cappello.

Non tutti però hanno voglia/possibilità di partire e così hanno deciso di concedersi un week end lungo all’insegna del relax tra le propria mure domestiche, vicini di casa permettendo ovviamente. In qualunque modo passerete questo fine settimana, se volete un’idea per un passatempo simpatico, abbiamo un’idea per voi.

Eccovi questo divertente test visivo di Adamo ed Eva, nel quale dovrete trovare il serpente nascosto in 20 secondi. Vi diciamo che nessuno ci è mai riuscito nel lasso di tempo indicato, chissà se voi avrete più fortuna?

Le regole per questo test visivo di Adamo ed Eva

Non dobbiamo spiegarvi di certo noi il motivo per cui questo test visivo si chiama di Adamo ed Eva e perché c’è di mezzo un serpente, vero? Detto ciò, avrete 20 secondi per guardare scrupolosamente l’immagine che vi abbiamo riportato, cercando il serpentello che si è nascosto tra le renne di Babbo Natale.

Aguzzate bene la vista perché sapete benissimo quanto, questi rettili siano i re della mimetizzazione, quindi può essere ovunque. Questo genere di test è molto amato dagli utenti, principalmente per la voglia di mettersi in gioco, cercando di sfidare i propri limiti e soprattutto per allenare la propria mente. Più avrete uno spirito di osservazione sviluppato e più avrete buone possibilità per vederlo al primo colpo.

La soluzione del test visivo

In quanti di voi sono riusciti a risolvere questo test visivo di Adamo ed Eva in 20 secondo come da descrizione? Il serpente nascosto l’avete visto subito dietro il tronco? Ammettiamo che non era facile per niente e infatti la percentuale di chi c’è riuscito al primo colpo è pressoché vicino allo zero. A ogni modo, se ce l’avete fatta, potete essere realmente orgogliosi di voi e del vostro cervello.

Se non ce l’avete fatta invece, non disperate, continuate a svolgere questo tipo di test, allenandovi tutti i giorni e vedrete che per i prossimi sarete diventati bravissimi. A prescindere dal risultato, vi siete divertiti a cercare di risolvere questo test super difficile?