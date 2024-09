Test visivo ‘della cannabis’: se vedi l’immagine muoversi c’è una brutta notizia per te | In pochi lo sanno

Un test visivo divertente, veloce e stupefacente: attento a cosa dici

I test visivi sono dei giochi che, seppur semplici, sanno mettere alla prova anche gli sguardi più veloci ed attenti. Tipicamente presenti sulle enigmistiche nelle vignette in cui notare i dettagli nascosti, gli elementi simili o le differenze, si tratta di modi utili per passare il tempo, per non annoiarsi e, perché no, per allenare la propria vista.

Grazie all’avvento del web, poi, questi giochi si sono spostati online, dove è possibile consultarli in ogni momento e, soprattutto, dove li si può inviare ad amici e parenti così da vedere chi risolve per primo l’enigma o, nel caso dei test che rivelano qualche dettaglio della personalità, cosa esce a loro.

Oggi, però, vi proponiamo un test che potrebbe darvi brutte notizie sulla vostra salute: provate subito a farlo ma non temete, anche se vedeste qualcosa di strano potrebbe essere del tutto normale.

Test visivo: cosa succede?

Guardando l’immagine che vi abbiamo proposto, potreste esservi chiesti qual è il dettaglio da individuare o qual è la reale natura del gioco. Di fatto, non si deve trovare niente né ci si deve aspettare grandi rivelazioni sulla propria personalità poiché in questo tipo di test visivo l’unica domanda da porsi è una: l’immagine è ferma o in movimento? Per quanto noi possiamo giurarvi che sia ferma, poiché a tutti gli effetti si tratta di un’immagine e non di un video, per molte persone questa potrebbe apparire come in un lento movimento costante, quasi oscillatorio. Se anche tu la vedi così, prova a fissare un punto preciso e noterai che il movimento cala.

Questa illusione ottica si basa su un movimento illusorio dato dalla pupilla e dalle palpebre: queste, sbattendo piuttosto velocemente, ingannano l’occhio e danno un’idea di apparente movimento. Le illusioni ottiche sono studiate profondamente poiché, oltre che curiose, danno anche informazioni su specifiche funzioni e caratteristiche dello sguardo e del cervello.

Il problema delle droghe

Chi vede l’immagine muoversi e fatica a “fermarla”, potrebbe avere una fotosensibilità spiccata: in questo caso, è ancora più sconsigliato fare uso di sostanze stupefacenti che già di per sé alterano la vista poiché l’effetto potrebbe essere drammatico.

In ogni caso, comunque, nessuno dovrebbe mai e poi mai fare uso di droghe, leggere o pesanti: si tratta di sostanze pericolose per la salute e che creano dipendenza, quindi una volta entrati nel tunnel degli effetti che danno è difficile uscirne.