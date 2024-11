Test visivo del numero nascosto: solo Barbara D’Urso è riuscito a trovarlo tra i vip | Serve QI altissimo

Chi vuole provare a risolvere il test visivo del numero nascosto, risolto da Barbara D’Urso nel tempo prestabilito? Serve un QI molto alto per vederlo subito.

Oggi vogliamo proporvi una prova di livello più avanzato rispetto a quelle a cui vi abbiamo sottoposto in queste ultime volte. È sicuramente un modo per mettere alla prova le vostre abilità di osservazione e nel mentre è anche utile per prendervi una pausa dal lavoro.

Questo test non sempre viene superato al primo tentativo, ma questo non deve affatto scoraggiarvi, in quanto, vi basterà fare pratica per riuscire ad allenare il vostro cervello a proiettarsi immediatamente verso la soluzione.

Per questo vi diciamo che per svolgere questo test visivo del numero nascosto, dovrete osservare l’immagine che vi abbiamo riportato in 20 secondi e cercare appunto la cifra che si mimetizza tra tutti quei puntini che vedrete. Barbara D’Urso lo risolverebbe senza problemi, per il tipo di lavoro che fa ha uno spirito di osservazione sicuramente più accentuato degli altri. Siete pronti?

Le regole per superare questo test visivo del numero nascosto

Non solo Barbara D’Urso, anche voi, se vi mettete d’impegno, siamo sicuri potreste riuscire a risolvere questo difficile test visivo del numero nascosto. Avrete 20 secondi, nei quali non dovrete né distrarvi né pensare ad altro, il vostro unico obbiettivo sarà quello di osservare l’immagine e cercare il numero che si nasconde tra i diversi pallini. Il trucco sta nel concentrarsi il più possibile, perché il cervello piano piano si sofferma sull’elemento che stona con tutto il resto dell’immagine.

Come vedete infatti, qui trovate un’immagine di un colore uniforme tutta puntinata, ma se scrutate bene, potrete vedere un’area di una tonalità di un verde più scuro. Scrutate senza pensare ad altro e siamo sicuri che alla fine lo vedrete, anche se non, nel tempo stabilito. Alla fine è un gioco quindi poco importa se completate o meno il compito assegnato.

La soluzione del test di Barbara D’Urso

Non che Barbara D’Urso veramente ha provato a fare questo test, o meglio magari l’ha fatto e non l’ha detto a nessuno. Molti follower hanno scritto sui social a corredo della soluzione che questo test era difficile da svolgere e che forse soltanto Barbarella, per il suo elevato spirito di osservazione che mostrava spesso a Pomeriggio 5 o comunque a teatro mentre recita, avrebbe potuto risolverlo in 20 secondi, come riportano le istruzioni.

Detto questo, in quanti di voi sono riusciti a superare questo test visivo del numero nascosto? Il “54” siete riusciti a trovarlo? Siccome non vogliamo assolutamente sottovalutare la vostra intelligenza, non vi riporteremo il punto esatto della soluzione, semplicemente vi allegheremo un’immagine più grande e più nitida, il resto lo dovrete fare voi. Accettate la sfida? Siamo sicuri che troverete il numero in un battibaleno.