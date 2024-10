Test visivo del daltonismo | Se non riesci a notare il colore intruso, ho una brutta notizia da darti

Siete pronti a fare questo test visivo del daltonismo insieme a noi? Avete 6 secondi per guardare l’immagine, se non riuscite a vedere il colore intruso dovrai rivolgerti all’oculista.

La vista è uno dei sensi più importanti che possediamo, in quanto poter vedere è un dono che diamo per scontato ma quando manca la qualità della vita sarà comunque differente. Per questo motivo, dobbiamo tutelarla il più possibile.

Una visita dall’oculista a cadenza regolare, soprattutto se si avvertono dei cali di vista o dei peggioramenti in genere, è fondamentale per poter capire in tempo se ci sono più o meno problemi. Anche perché particolari disturbi potrà diagnosticarli soltanto il medico, mediante la sua attrezzatura.

Oggi noi vogliamo mettervi la pulce nell’orecchio con questo test visivo del daltonismo, in quanto se non riuscite a vedere entro 6 secondi la barra con il colore intruso, avremo una brutta notizia da darvi.

Che cos’è il daltonismo

Per chi non lo sapesse il daltonismo è un’anomali visiva che rilascia una percezione errata dei colori a diversi gradazioni. Ci sono i casi rari per cui la persona purtroppo non percepisce neanche un colore vedendo tutto in bianco e nero, fino ad arrivare alla cecità parziale dei colori con scarsa percezione per un colore. L’esempio classico è quello di confondere il rosso con il verde e viceversa.

Per questo motivo abbiamo pensato di sottoporvi questo test visivo del daltonismo, in modo che vi possiate fare un’idea. In pratica chi ne soffre, non riuscirà a capire qual è il colore intruso in tutte le barre dell’immagine in evidenza entro 6 secondi.

La soluzione del test

In quanti di voi hanno indovinato qual è la barra tra le altre presenti che riporta un colore intruso in questo test visivo del daltonismo? In pratica, avevate 6 secondi per guardare l’immagine e capire quale colonna presenta una colorazione differente rispetto alle altre. La soluzione era proprio il numero 3, in quanto la tonalità di viola è più scura rispetto alle altre. Ovviamente quello che vi abbiamo riportato non è un test clinico e approvato, ma è soltanto per farsi un’idea.

Se non l’avete riconosciuto, provate a svolgere i diversi test di Ishihara e i test di Farnsworth che trovate in rete. Se il risultato non sarà soddisfacente neanche lì, forse vi converrebbe effettuare una visita oculistica, esponendo al professionista il vostro dubbio. Soltanto il medico potrà confermarvi precisamente se ne soffrite o meno e cosa fare in caso (purtroppo) affermativo, una volta riscontrato il daltonismo nei suoi test.