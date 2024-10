Test Visivo dei riflessi: la popolazione normale non riesce a vedere il numero sopra | Solo Gigio Donnarumma può

Volete provare a eguagliare le abilità super sviluppate del mitico Gigio Donnarumma? Ecco un test visivo dei riflessi da risolvere in 5 secondi. La popolazione, il numero nascosto non lo vede quasi mai.

Questa settimana lavorativa sarà più corta e quindi i lavoratori pensano già al Ponte lungo di Ognissanti, motivo per cui sarà difficile concentrarsi sul lavoro in attesa di questi giorni di riposo. Per questo oggi vogliamo sottoporvi un simpatico test visivo dei riflessi per smorzare la tensione.

Badate bene che sono pochi coloro che vedono il numero nascosto nell’immagine che vi abbiamo riportato in apertura, avete 5 secondi per trovarlo e attenzione perché non è assolutamente facile vederlo subito.

Soltanto pochi eletti come Gigio Donnarumma riusciranno a vederlo subito, in quanto lui, per il suo lavoro da portiere, è normale che avrà i riflessi più sviluppati di noi “comuni mortali”. Detto ciò, volete provare a testare i vostri sensi?

Le regole del test visivo dei riflessi

I test visivi dei riflessi che trovate in rete, sono molto efficaci, in quanto non solo vi aiuteranno a prendervi una pausa dalla routine giornaliera, ma riuscirete anche a tenere in allenamento il “vostro cervello”. Piero Angela lo diceva sempre che bisogna tenere in allenamento costante la nostra mente per scongiurare i danni inesorabili che sopraggiungono con l’avanzamento dell’età.

Detto ciò, soprattutto in alcuni mestieri, i riflessi vengono sviluppati più di altri, in quanto bisogna essere sempre pronti e sempre attenti. È il caso di Donnarumma per esempio e di tutti i portieri che non solo devono parare i tiri della squadra avversaria, ma devono anche fare tutto questo sotto pressione. Voi oggi sarete ovviamente più avvantaggiati, in quanto potrete cercare di risolvere questo simpatico test in totale relax essendo soltanto un gioco. Avrete quindi 5 secondi per osservare l’immagine che vi abbiamo riportato e trovare il numero misterioso che si nasconde al suo interno.

La soluzione del test visivo dei riflessi

Alzi la mano chi è riuscito a trovare la soluzione del nostro simpatico test visivo dei riflessi che vi abbiamo proposto oggi, nei canonici 5 secondi, come da regolamento? Ovviamente il formidabile Gigio Donnarumma, visti i suoi riflessi innati come portiere, ci avrà messo anche meno, avendo lui i sensi più sviluppati e voi l’avete visto quel numero?

Ebbene, la soluzione, se non l’avete vista era proprio sopra la testa dello sportivo, quel “124+87” si è mimetizzato perfettamente sopra la striscia verde della figura. Detto ciò, se l’avete visto subito siete stati eccezionali tanto quanto il portiere della nazionale italiana, se non l’avete visto, non disperate, non era per niente facile. Esercitatevi con i prossimi test che vi sottoporremo e non vi batterà più nessuno.