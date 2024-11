Test visivo da manicomio: vedi l’anatra o il coniglio? | La risposta corretta potrebbe farti paura

Questo è un test visivo che da sempre ha confuso parecchi utenti, voi ci vedete un’anatra o un coniglio? La risposta corretta potrebbe farvi riflettere molto su voi stessi.

Ed eccoci giunti con il nostro appuntamento quotidiano, in quanto sappiamo quanto vi piacciono i nostri giochini. La mente non si può utilizzare soltanto per leggere notizie importanti, o comunque per restare sempre concentrati su compiti difficili.

Bisogna staccare e prendersi una pausa, per evitare quello che viene definito come “burnout”, cioè lo stress cronico ed emotivo sperimentato sul luogo di lavoro, quando si è saturi del contesto in cui ci si trova. Per questo motivo vi costringiamo a staccare per 10 minuti da quello che state facendo, per giocare un po’ con noi.

Oggi vi vogliamo presentare questo antico test visivo che da sempre ha mandato “al manicomio” i suoi utenti. Siamo curiosi di sapere, voi nell’immagine in alto ci vedete un’anatra o un coniglio? Ecco cosa rivela la risposta a questo quesito.

Un test visivo vintage

L’abbiamo chiamato test visivo vintage, in quanto potreste pensare che questo disegno sia recente, ma in realtà viene usato fin dal 1899 dallo psicologo statunitense Joseph Jastrow, dal quale ha preso il nome. Questa immagine è stata usata per spiegare il modo in cui il cervello non solo vi mostra le immagini visive ma anche quanto, queste, possano essere differenti in base al contesto e alle nostre percezioni. Diciamo che la nostra mente si adatta a quello che proviamo al momento, al nostro stato d’animo che ci mostra una realtà diversa in base al nostro vissuto attuale.

Come ci spiegano da wired.it, è stato riscontrato come, in quella stessa immagine, se mostrata per esempio a dei bambini a Pasqua ci vedranno per prima un coniglio, in Autunno invece, l’anatra è quella che è balzata per prima agli occhi. A dimostrazione di quanto, molte volte bisogna realmente “contare fino a 10”, prima di agire e meditare se quello che stiamo provando, non sia soltanto il risultato magari della brutta o della bella giornata vissuta. A ogni modo, cosa rivelano in merito al test visivo di Jastrow?

Chi ci vede un’anatra, chi un coniglio, chi entrambi

Siamo curiosi di sapere a questo punto, dopo aver guardato questa immagine in modo approfondito, cosa ci avete visto? Un’anatra, un coniglio o entrambe? In questo particolare test visivo, non c’è una risposta giusta o una sbagliata, in quanto non tutti ci vedono la stessa cosa. Molti sostengono che chi riesce a vedere entrambi gli animali in pochi secondi abbia una mente molto più creativa, di chi invece vede inizialmente soltanto un animale.

Da wired.it invece rivelano che per arrivare a questa conclusione i test da fare dovrebbero essere molto più approfonditi e che non sarà sicuramente una sola immagine a rilasciare questa informazione. A prescindere a questo punto dalle varie correnti di pensiero, prendiamo questo test come una semplice attività ludica e senza aspettarci poi troppo da questa, divertitevi e mettete in pratica il vostro spirito di osservazione.