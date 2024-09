Test d’intelligenza: quale dei 4 bicchieri contiene più acqua? | Solo l’1% degli italiani conosce la risposta esatta

Chi di voi indovina in quale dei 4 bicchieri ci sarà più acqua? Soltanto l’1% dei partecipanti ha indovinato subito la risposta esatta a questo difficile test d’intelligenza. Ecco svelata la soluzione.

Durante il tram tram giornaliero, tutti i cittadini necessitano di prendersi una pausa da tutto e tutti, un momento per loro, per poter “ricaricare le pile”. C’è chi utilizza questo tempo per fare attività fisica, chi guardarsi un film, chi leggere un libro e chi svolgere i test d’intelligenza.

Sono molto divertenti e istruttivi, in quanto permettono al soggetto di immergersi con i pensieri alla ricerca della soluzione, dimenticando per quella mezz’oretta tutto quello che li circonda. Ovviamente che sia chiaro, risolvere subito o dopo l’enigma non fa di voi persone meno intelligenti di altre.

Per questo motivo, se oggi volete divertirvi insieme a noi, vi proponiamo questo test d’intelligenza del bicchiere. In quale di questi 4 bicchieri secondo voi c’è più acqua? Badate bene che soltanto l’1% dei partecipanti capisce qual è la risposta esatta al primo colpo.

Il test d’intelligenza del bicchiere d’acqua

Oggi vogliamo portare alla vostra attenzione questo test d’intelligenza che in superficie potrebbe sembrare semplicissimo, in realtà un piccolo dettaglio potrebbe rendere più difficoltosa la scoperta della soluzione. Come avrete visto dall’immagine che vi abbiamo riportato, ci sono 4 bicchieri pieni d’acqua, ognuno contenente un oggetto al suo interno. Uno con una forbice, l’altro con una graffetta, il terzultimo con una gomma e l’ultimo con una paperella di gomma.

Quale di questi bicchieri quindi secondo voi contiene più acqua? Non fatevi ingannare, perché la soluzione non è così semplice come potreste pensare, dovrete attivare la vostra capacità di ragionare e il vostro spirito di osservazione. Detto ciò, prima di scoprire la soluzione, quale sarà secondo voi la risposta corretta?

Una soluzione che in pochi trovano subito

Dopo aver visto il video TikTok di Maxsganga, avrete capito quanto possa essere difficoltoso risolvere quello che a prima vista potrebbe sembrare un test d’intelligenza molto elementare. Guardando questi 4 bicchieri pieni d’acqua, ognuno con un oggetto al suo interno, quale di questi secondo voi contiene più acqua?

La risposta sarà il bicchiere numero 4, quello contenente la papera di gomma, in quanto se fosse veramente all’interno del bicchiere galleggerebbe in superficie, per questo motivo capirete bene da soli che in quel bicchiere ci sarà più acqua. Il giochino galleggiante, sfruttando l’illusione ottica del vetro del contenitore, è posto dietro ma non all’interno. Allora in quanti di voi l’avevano indovinato? Sappiate che soltanto l’1% dei partecipanti lo intuisce subito al primo colpo. Per questo motivo se non ce l’avete fatta, non disperate, fate più test di questo genere possibile per allenare la vostra mente e con il prossimo siamo sicuri che non vi coglieremo più impreparati.