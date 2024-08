Test del Piede: rivela se sei un cervellone o una schiappa | Alcuni ingegneri imbarazzati davanti al risultato

Guarda il tuo piede e scopri tutto su di te: è facilissimo

Chi è cresciuto negli anni Novanta e Duemila non può non conoscere il Cioè, giornalino che ogni adolescente acquistava in edicola ogni settimana. Il periodico, che spesso regalava anche gadget curiosi e alla moda di cui soprattutto le ragazze andavano pazze, si distingueva dagli altri per parlare direttamente ai più giovani con un tono e con dei contenuti adatti a loro e, per questo, amatissimi.

Uno dei contenuti più famosi del Cioè è quello dei test: il giornalino, infatti, in ogni suo numero proponeva a lettori e lettrici dei quiz alla fine dei quali avrebbero scoperto qualcosa in più su sé stessi, su ciò che stava loro bene a livello di vestiti o di trucco o capivano se la loro storia d’amore era destinata a durare.

Oggi vogliamo regalare a tutti gli ex lettori e ex lettrici del Cioè un brivido, cioè quello di sottoporsi di nuovo ad un test per scoprire qualcosa su sé stessi. Ecco di cosa stiamo parlando: iniziate a guardare i vostri piedi.

Tu come ce l’hai il piede? pic.twitter.com/dm9siN0ix9 — Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) August 12, 2024

Il test dei piedi: cosa devi osservare

La forma del piede può rivelare molto della personalità e questo, sebbene spesso non venga preso in considerazione, è confermato dal fatto che questa caratteristica fisica è frequentemente ereditata da uno dei genitori, dal quale però deriva anche l’intelligenza e l’eventuale velocità di ragionamento o meno. La prima forma che trattiamo è quella egiziana, dove quindi le dita dei piedi formano una linea diagonale perfetta: il più lungo è l’alluce e, via via fino al mignolo, si accorciano. Chi ha questo piede ha una grande empatia, quindi sa capire benissimo gli altri e le loro emozioni: questa qualità, però, può portare a sofferenza e può essere confusa per debolezza.

Chi invece ha un piede di forma romana, dove le tre prime dita sono più lunghe delle ultime due ma hanno una lunghezza pressocché identica, di solito ama il divertimento e il piacere e tende quasi all’ozio: il carattere è comunque audace e socievole.

Le altre forme

Le persone con un piede di forma greca, cioè con il secondo dito più alto dell’alluce e di tutte le altre dita, hanno uno spirito creativo ed originale, anche se vivono un’impulsività innata che spesso li porta ad essere considerati come eccessivi e sconsiderati.

Chi invece ha le quattro dita dopo l’alluce tutte della stessa lunghezza ha un piede di forma germanica e, di carattere, è solitamente logico e matematico, quindi difficilmente si lascia prendere dai pregiudizi e dalle credenze popolari.

Infine c’è il piede di forma celtica, che caratterizza persone ambiziose e spesso egocentriche, qualità che però si accompagnano anche ad una stravaganza spesso apprezzata soprattutto dagli anticonformisti.