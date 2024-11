Tessera sanitaria, arriva il canone annuale: devi pagarlo per poterla usare | Altrimenti rimani senza

Arriva la tassa sulla Tessera Sanitaria. Se vorrai utilizzarla sarai costretto a pagare questa somma di denaro ogni anno. Ecco perché.

La Tessera Sanitaria è un documento che, come la carta d’identità, ogni cittadino italiano deve possedere. In queste ore è divenuta virale una notizia che non ha sicuramente entusiasmato le persone. Sembrerebbe che sia in arrivo il canone annuale, necessario per poterla utilizzare.

Ma ecco nel dettaglio di che cosa si tratta e perché dovrai pagare anche tu questa somma di denaro.

Purtroppo si sa, oggigiorno niente è gratuito e anche i servizi di prima necessità hanno raggiunto un costo spesso ingente. La Tessera Sanitaria è quel documento necessario per poter accedere ad ogni Servizio Sanitario Nazionale. Senza di essa saremmo sicuramente persi e, in caso di smarrimento, è bene che tu ne richieda immediatamente una nuova. Eppure anche questo documento, come molti altri, potrebbe costarti qualche euro.

La motivazione è molto chiara e, se non ne eri a conoscenza, forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Come comportarsi in caso di smarrimento

Può capitare ad esempio che, andando a comprare le sigarette, si dimentichi questo importante documento all’interno della macchinetta e non si trovi più. In tal caso, per poterne richiedere una nuova, basterà accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate, cliccare su ‘Richiesta duplicato tessera’, inserire tutti i dati anagrafici e sottolineare la motivazione del duplicato. In alternativa potresti mandare direttamente una mail all’Agenzia delle Entrate o recarti in una sede con un documento d’identità valido. Anche sul portale ‘Sistema Tessera Sanitaria’ avrai la possibilità di fare questa richiesta direttamente con un click e comodamente da casa.

In tal caso però, anziché riceverla gratuitamente dovrai pagare una somma di denaro. Ecco quanto nello specifico.

Il costo della Tessera Sanitaria in Italia

Quando una Tessera Sanitaria scade e il soggetto non la perde prima, allora il nuovo documento arriverà direttamente a casa sua in maniera completamente gratuita. Se dovesse però aver fatto l’errore di smarrirla e avesse seguito una delle prassi precedentemente elencate, allora dovrebbe pagare un bollettino di 6.70€. In ogni caso, se anche tu vuoi avere tutte le informazioni necessarie per procedere, è consigliato andare direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e cliccare sulla sezione ‘Sistema Tessere Sanitarie’.

Se pensavi che potevi passare liscia questa svista, ti sei sbagliato di grosso! Da adesso anche la Tessera Sanitaria duplicata avrà un costo, non dimenticartelo.