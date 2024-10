Tesoro, oggi ti porto a mangiare pesce…con 1€ | Eurospin, offerta allucinante: mai visto a quel prezzo

Offerta imperdibile da Eurospin, in quanto potrete mangiare il pesce a 1€, mai visto a quella cifra e i clienti riempiono il carrello. Accorrete perché le offerte sono limitate.

Ogni settimana Eurospin mette a disposizione talmente tante offerte da “effetto wow” che il mood dei cittadini è sempre quello che avvertono a Natale, quando scartano i regali sotto l’albero. In ogni volantino è presente un’offerta imperdibile che fa riempire i carrelli ai clienti.

Il bello del noto discount è quello di mettere a disposizione degli sconti sensazionali, non soltanto per il settore alimentare, ma anche per svariati generi, come per esempio le feste a tema, Halloween, Pasqua e così via, oltre a tutto il resto, beauty, cura per il corpo e così via.

S. Valentino è ancora lontano ma per mantenere attivo l’hype, oggi vi diamo un’idea per una cenetta di coppia, a base di pesce, spendendo 1€. Quel prodotto, a quel prezzo è veramente allucinante, in quanto non si era mai visto a quella cifra.

Le offerte di Eurospin a 1€

Prima di proseguire volevamo dirvi che nel volantino valido fino al 3 novembre da Eurospin, sono tornate le offerte imperdibili a 1€ che tanto piacciono ai clienti fedeli, i quali le aspettano sempre con tanta foga. Per farvi qualche esempio, troverete a quel prezzo i “Panciottini assortiti”, il “Minestrone 16 verdure”, una confezione di “Wurstel puro suino” e molto altro ancora.

Sfogliandolo vi accorgerete di come anche le altre offerte, pur costando un po’ più di 1 euro, sono comunque allettanti, come per esempio tutti i prodotti della linea Alpenspitz, tra cui “L’aperitivo invernale” a 6,99 euro, gli “Spatzle con panna e speck” a 2,99 euro, il “Cavolo rosso in agrodolce” a 1,99 euro e così via.

Il pesce super scontato

Abbiamo ironizzato nel titolo di apertura in merito al pesce a 1€ dell’Eurospin, in quanto nel volantino attualmente in corso, potrete acquistare il “Tonno al naturale 160 grammi” appunto a questo prezzo a scatoletta. Ovviamente per una cenetta romantica, soltanto questo non è indicato, ecco perché oggi vogliamo darvi un’idea di menù a base di pesce per la vostra anima gemella, spendendo meno di 15 euro.

Come antipasto potreste optare per i “Filetti di sgombro grigliato al naturale” a 1,39 euro, accompagnato dalle “Olive nere di Spagna denocciolate” a 1,00 euro, insieme alla mousse di tonno spalmati sui “Cracker Snack” sempre a 1 euro. Come primo vi suggeriamo i “Pizzoccheri della Valtellina IGP” a 1,69 euro conditi con il “Sugo al pomodoro ciliegino” a 1 euro e le “Vongole sgusciate” sempre dello stesso prezzo, seguiti dalle “Croccanti di filetto di Merluzzo d’Alaska” a 2,39 euro insieme alle “Biete erbette a cubetti” a 1,00 euro. Come dessert la “Crostata integrale con mora e sambuco” a 1,79 euro. Più economica di una cena in un ristorante stellato ma sempre deliziosa, non pensate?