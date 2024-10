Termosifoni, passata la legge: ora devi montare anche queste valvole | Altri soldi che DEVI pagare di tasca tua

Una legge sui termosifoni: senza queste valvole, la multa è assicurata

Siamo ormai nel pieno dell’autunno e, nonostante si parli tanto del surriscaldamento climatico, quest’anno si può dire che in Italia il maltempo tipico di questa stagione si sia palesato molto presto. Già dai primi giorni di settembre, infatti, soprattutto al Nord le piogge e le basse temperature hanno dominato senza contrasti e il sole s’è fatto vedere molto poco.

I più fortunati, che vivono in una casa con il riscaldamento autonomo e che quindi possono accenderlo quando vogliono, nella maggior parte dei casi hanno già dato una scaldata all’ambiente domestico; chi, invece, è in condominio ed ha il centralizzato, deve attendere in base alla città in cui vive.

Tutti, però, devono sapere che c’è una grande novità in merito ai termosifoni: è fondamentale conoscerla perché, altrimenti, si rischia una multa salatissima che farà iniziare l’inverno nel modo peggiore di tutti.

Installa queste valvole sui termosifoni

Le date d’accensione dei termosifoni dipendono dalla zona climatica in cui si vive. Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, infatti, ha stabilito, zona per zona, la data a partire dalla quale si può accendere il riscaldamento e per quante ore al giorno questo può stare acceso. Prima di questa data, è importante eseguire una manutenzione ordinaria sui radiatori così che al momento dell’accensione siano pronti per funzionare alla perfezione: fondamentale, in questo senso, è la revisione periodica della caldaia, che assicura che l’impianto non abbia problemi o perdite che, potenzialmente, possono causare bollette anche molto alte.

Già a partire dal 30 giugno 2017, poi, c’è un obbligo in merito ai caloriferi che in pochi conoscono e rispettano e riguarda le valvole termostatiche: queste consentono di decidere se tenere accesi o spenti i singoli termosifoni, nonché di regolarne la temperatura.

Qual è il vantaggio delle valvole termostatiche

Le valvole termostatiche sono ottime per regolare il riscaldamento in base alle proprie esigenze. Se, ad esempio, se ne ha uno per tutta la casa e non si ha la divisione tra giorno e notte, si può decidere per esempio di impostare le valvole dei termosifoni della camera ad una temperatura inferiore, mentre quelli del salotto e della cucina possono scaldarsi di più, dato che si trovano nell’ambiente principale. In questo modo, il risparmio di energia sarà assicurato e, di conseguenza, si risparmieranno anche molti soldi!