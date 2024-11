Termosifoni, con il trucco geniale di Ikea riscaldi casa con pochi spiccioli: abbatti la bolletta e starai sempre al caldo

Trucco Ikea per risparmiare sul riscaldamento di casa: non ci aveva pensato nessuno (cataniaoggi.it / pexels)

Addio bolletta da paura, così la casa sarà calda senza sforzi: i trucchi Ikea

Avere una casa calda e confortevole e, al tempo stesso, una bolletta non esagerata è letteralmente il sogno di chiunque. Soprattutto con i recenti rincari della materia prima determinati dall’aumento dell’inflazione e a loro volta legati alle guerre che stanno sconvolgendo il mondo, infatti, le bollette sono schizzate alle stelle e sempre più famiglie, per questo motivo, han messo mano al termostato così da ridurre di uno o due gradi la temperatura di casa e, quindi, la bolletta.

Non tutti, però, riescono a stare in una casa tiepida e non calda. C’è chi ha bisogno di una determinata temperatura per problemi di salute: gli anziani e i bambini piccoli, per esempio, è meglio che non stiano troppo al freddo, soprattutto se si muovono poco.

Dall’altro lato, alzare i termosifoni impone una spesa semestrale in bolletta che non tutti riescono a sostenere. Anche i metodi di riscaldamento alternativi come la stufa a legna, a gas o a pellet, poi, non è che costino poco, tra l’acquisto dello strumento in sé e del combustibile.

Ikea, però, ha pensato ad alcuni consigli pratici, veloci e soprattutto economici proprio per chi desidera avere una casa calda e confortevole e, al tempo stesso, un conto corrente che non viene dilapidato ogni volta che arriva la bolletta: ecco di che cosa si tratta.

Scalda casa con i consigli Ikea: il portafoglio ringrazia

Un primo valido aiuto per una casa calda e confortevole è quello che forniscono i tappeti. Sebbene molti pensano che si tratti di un elemento d’arredo vecchio e ormai superato, di fatto non è così: anche nelle case più moderne, infatti, un tappeto scelto con gusto può non solo dare un tocco di personalità in più all’ambiente ma favorire anche l’isolamento termico, quindi ridurre la dispersione di calore specialmente con il piano inferiore.

Anche alle finestre è bene prestare attenzione, specialmente se hanno qualche anno e lasciano passare degli spifferi. In questo caso, la soluzione più economica è quella di un bel tendaggio, magari doppio: la tecnica dello strato su strato, magari uno più spesso e meno estetico coperto da un altro più sofisticato e più leggero visibile dall’interno, è quella più funzionale!

Plaid a più non posso

Non può mancare, poi, il buon vecchio consiglio “della nonna”, che però suggerisce anche Ikea. Invece di alzare di un grado il termostato e quindi i caloriferi, si può pensare a indossare un maglione in più. Il colosso svedese, a tal proposito, consiglia dei bellissimi plaid da usare quando si è sul divano: fidatevi di noi, una volta provati non ne farete più a meno!