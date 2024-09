Terme libere in Sicilia: fai il bagno immerso nell’acqua a 47° | Sarà pienone in autunno

Le vacanze non sono ancora finite, in quanto grazie alle terme libere in Sicilia potrete immergervi nelle sue calde acque e godervi il tepore anche in pieno autunno. Non fatevi scappare questa opportunità.

Molte volte ci si sposta molto da dove si abita per trovare posti meravigliosi dove rifocillarsi da un anno lavorativo e magari anche familiare difficile, andando magari in altri Stati, quando in realtà basterebbe soltanto guardarsi attorno.

In Italia per esempio, abbiamo dei luoghi meravigliosi che magari non tutti conoscono, perché non sono le classiche mete gettonate, ricercate dai vari turisti. In realtà basterebbe fare una ricerca approfondita, cercando da nord a sud, prima di volare oltreoceano.

Per questo motivo oggi vogliamo suggerirvi un luogo in Sicilia che una volta conosciuto non lo lascerete più. Grazie alle sue terme libere potrete trovare il relax che cercavate senza spendere neanche un euro.

La leggenda in merito alle terme libere siciliane

Secondo la leggenda greca, questo luogo meraviglioso, presenta delle acque così calde, le quali raggiungono 47°, ideale per un bagno rigeneratore in autunno/inverno, per volere della divinità Krimisòs per scaldare la ninfa Egesta, fuggita dalla città di Troia distrutta dalla guerra. Inoltre si narra che i troiani avessero scelto queste acque proprio per le sue proprietà mediche e benefiche, amate molto dai turisti oggi giorno.

Prima di svelarvi dove andare, volevamo rivelarvi cosa portarvi dietro. Oltre all’asciugamano, ricordatevi di acquistare due paia di scarpe chiuse da scoglio o da barca, per evitare di scivolare durante il passaggio da una vasca all’altra, inoltre in molti utilizzano un bastone da trekking per svolgere movimenti più fluidi. Infine, ricordatevi di sigillare ermeticamente in contenitori impermeabili tutti i vostri dispositivi elettronici, in quanto il vapore presente potrebbe danneggiarli.

Ecco dove andare per trovare questo luogo incantato

Immersi tra i canneti e i tamerici, potrete godervi un relax meritato in Sicilia, grazie alle loro terme libere, la cui temperatura dell’acqua vi farà subito stare meglio. Si trovano a Segesta e si dividono in tre sorgenti, il Bagno delle Femmine, la Grotta Regina e la Nuova Sorgente. Qui potrete fare bagni termali, fanghi e antro terapia, utilissimi per trovare beneficio in caso di malattie reumatiche, respiratorie e cutanee.

Merito anche del suo forte odore di zolfo, queste terme libere di Segesta sono spesso consigliate in caso di problemi di salute. Naturalmente visto l’alta temperatura che può raggiungere l’acqua, di 47°, si consiglia di effettuare questa esperienza non nei mesi caldi. Se fate una ricerca online troverete tutte le informazioni utili in merito al luogo, al parcheggio e così via.