Terme Gratis: tutti partono per il paradiso a cielo aperto | Non spendi un euro

Se quest’anno sei in “bolletta” e non hai molti soldi per le vacanze, parti all’insegna delle terme gratis più belle d’Italia. Non spendi un euro e ti godi un panorama paradisiaco a cielo aperto.

Non è sempre detto che per godersi le vacanze un vacanziere o una famiglia intera debba per forza spendere grosse cifre o volare oltreoceano. Molte volte anche solo raggiungere la città vicina può trasformarsi in un’avventura piacevole.

Diciamo che non è la location ma è il “mood estate” che permette alla persona di rilassarsi, staccando dalla quotidianità del tram tram giornaliero e soprattutto di quello lavorativo. Vacanza è anche dormire fino a tardi e non dover pensare a nulla.

Per questo oggi vogliamo suggerirvi una vacanza alternativa qualora non aveste a disposizione un budget troppo elevato. Che ne direste di andare a vedere il suggestivo panorama a cielo aperto che le terme gratuite offrono, senza dover spendere nulla?

Alcune delle terme più belle nelle Marche

Prima di parlarvi di quelle gratuite, volevamo parlarvi di alcune delle terme più belle presenti nelle Marche, inserite in borghi storici che restituiscono un panorama mozzafiato, naturalmente a pagamento. Ve ne illustriamo 4 che non potete perdere:

Le terme di Frasassi a Genga: potrete immergervi nelle acque sulfuree naturali presenti nelle sue grotte e godervi un trattamento rilassante; Le terme Santa Lucia di Tolentino: sono inserite in un bosco secolare, una giornata adatta alle famiglie, visto che all’interno del luogo naturale è presente anche un centro di pediatria termale dove i più piccoli possono seguire uno speciale percorso tutto colorato con tanti divertimenti; Le terme di San Giacomo a Sarnano: le loro sorgenti di acqua oligominerale sono utilissime per chi è alla ricerca di cure inalatorie; Le terme di Raffaello: sono ubicate tra le verdi colline del Montefeltro dove potrete unire il benessere con la natura incontaminata e l’arte.

Terme gratuite da visitare

Se vivete già nelle Marche o se avete deciso di andare in vacanza in questa bellissima regione italiana, vi consigliamo di inserire nel vostro itinerario due terme gratuite che non solo non vi faranno spendere un euro, ma che vi faranno rilassare grazie anche al panorama naturale e incontaminato che il luogo vi restituisce.

Le terme “Lu Vurghe”, ad Acquasanta Terme sono un paradiso a cielo aperto dove poter rilassare corpo e mente, grazie alle sue acque con ph inferiore a 8 con tutta una serie di elementi, come anidride carbonica, calcio, sodio, ecc. che vi faranno sentire ufficialmente in vacanza. In queste terme naturali ad accesso completamente gratuito potrete immergervi in comode vasche da poco riqualificate.

Inoltre se vi spostate poi a Pieve Torina, potrete provare il Sentiero delle Acque sempre gratuito e totalmente naturale la cui passeggiata offre un percorso kneipp, utile soprattutto per chi ha problemi di circolazione. Insomma due gioiellini realizzati da Madre Natura che non potrete perdere.