Taylor Mega lo ha fatto senza: clamorosa ‘ammissione’ di colpevolezza | Ora Fedez trema

Taylor Mega lo ha confessato e ha ammesso di averlo fatto senza. Fedez dovrebbe cominciare già a disperarsi!

In questi giorni il nome di Taylor Mega è sbucato più e più volte online e in prima pagina. La motivazione? Alcune indiscrezioni rilasciate dal re del gossip Fabrizio Corona. La donna ha recentemente pubblicato sui social un video che non ha lasciato più alcun dubbio.

Una confessione che dovrebbe far tremare Fedez, ma come mai? E cosa c’entra il noto rapper italiano? Scopriamolo subito insieme.

Taylor Mega è una nota influencer italiana, stata spesso al centro di varie polemiche online. La ragazza non ha peli sulla lingua e, spesso e volentieri, ama dire la sua opinione senza paura di essere giudicata per questo. Storica è stata la sua relazione con Tony Effe, il famoso rapper romano recentemente immischiato nel dissing con Fedez e Niky Savage.

La bellissima bionda, anziché difendere il proprio ex fidanzato, ha preso le parti di Federico e ha dato del ‘mantenuto’ all’ex membro della Dark Polo Gang.

L’indiscrezione su Taylor Mega e Fedez

In queste ore è divenuta virale un’intervista di Fabrizio Corona, re del gossip e amico della bella Taylor Mega. L’uomo ha confessato che, quando Fedez ancora stava con Chiara Ferragni, aveva avuto una relazione clandestina con Taylor. La Ferragni ne era sempre stata all’oscuro e, soltanto mesi dopo essersi separati, ha scoperto questa parentesi dell’ormai ex marito. L’indiscrezione di Corona ha lasciato gli italiani a bocca aperta e, inutile dirlo, molti hanno cominciato a criticare fortemente Fedez per questo.

Taylor ha poi pubblicato un video sui social che è divenuto immediatamente virale e dovrebbe far tremare il rapper Fedez.

La confessione dell’influencer su Instagram

Per sviare un po’ l’attenzione e parlare d’altro, Taylor ha pubblicato in queste ore su Instagram un video divertente. La ragazza ha cominciato lo sketch scrivendo: “Tutte le volte che decido di uscire senza make-up” mentre sorrideva e si mostrava entusiasta. Nella seconda parte del video ha ironizzato sul fatto che, non appena fa questa scelta, le cominciano a piovere critiche come: “Ma hai dormito stanotte?” e corre a truccarsi a casa. Nei commenti diverse ragazze le hanno dato ragione e hanno confermato che anche a loro accade la stessa cosa.

Fedez sarà contento quando la sua ‘fiamma’ esce di casa senza make-up? Chissà! Probabilmente sì, visto che Taylor rimane di una bellezza disarmante.