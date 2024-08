Svolta totale Mediaset: Piersilvio ribalta tutto per il reality | La conduzione salta all’ultimo

Piersilvio Berlusconi e la sua svolta totale Mediaset. L’uomo ha deciso di ribaltare completamente il reality. Ecco chi lo condurrà.

Sappiamo benissimo che ogni scelta e strategia di Mediaset viene fatta da Piersilvio Berlusconi. L’uomo non ha certamente peli sulla lingua e quando qualcosa non va è il primo ad ammettere di aver sbagliato. In queste ore l’uomo ha parlato di una nota trasmissione televisiva e del terribile flop che gli è costato caro. Si vocifera che da quest’anno il reality verrà ribaltato completamente e che a condurlo potrebbe essere un noto volto dello spettacolo.

Assieme alla Rai, Mediaset è un monopolio televisivo che durante l’anno ci tiene compagnia all’interno del palinsesto televisivo italiano.

Con le sue trasmissioni e reality, l’azienda registra sempre numeri di ascolto e share molto importanti. A prendere gran parte delle decisioni è l’imprenditore Piersilvio Berlusconi, figlio dell’ex politico Silvio Berlusconi e attualmente dirigente dell’azienda Mediaset. Recentemente l’uomo ha parlato di un flop televisivo che deve essergli costato caro: quello della passata edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria.

Piersilvio non ha voluto girarci troppo intorno ed ha ammesso di aver sbagliato. Ma ecco le sue parole.

L’ammissione di Piersilvio Berlusconi

La diciottesima edizione dell’Isola dei Famosi è stata la meno vista e seguita dagli italiani di tutta la storia. Proprio in merito a questi dati, Piersilvio ha ammesso al pubblico: “In Italia, non da quest’anno ma da alcune stagioni c’è un po’ di stanca, aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda da parte degli autori” ha spiegato Berlusconi riferendosi all’Isola dei Famosi. Si è dunque cominciato ad ipotizzare come il reality possa prendere una svolta e durante un’intervista per Nuovo Tv, la stessa Vladimir Luxuria ha ammesso di non sapere se verrà mai richiamata all’interno dello studio.

Sono però cominciati a sbucare i primi nomi di qualche ipotetico conduttore che potrebbe far risalire nuovamente la trasmissione.

Chi potremmo vedere a condurre il programma

A poter rimpiazzare la Luxuria, potrebbe essere l’ex inviata Elenoire Casalegno. Lei stessa ha riferito alla redazione de Il Messaggero: “Io erede di Luxuria? Ci stiamo lavorando, questo sì. Non dipende da me, ovviamente.” Altri ancora sostengono che potrebbe invece tornare la romana Ilary Blasi che con la sua ironia aveva dato un’interessante svolta alla trasmissione.

Non bisogna comunque escludere niente e piuttosto aspettare fino all’ultimo per scoprire quale sarà effettivamente il nome del conduttore o della conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.