Stop alle taniche di benzina: non puoi più trasportarle in auto | Neanche per i riscaldamenti in casa

Dovrai dire per sempre addio alla tanica di benzina di scorta in macchina. Sarà vietato

Per quanto oggi come oggi sempre più automobili siano alimentate a diesel, a metano o a gasolio, oppure abbiano del tutto abbandonato i carburanti tradizionali a favore dell’elettrico, la benzina è ancora molto presente tra i veicoli.

Innanzitutto, anche i veicoli a gasolio o a metano hanno bisogno della benzina per la fase dell’accensione, quindi non possono farne a meno. Inoltre, si tratta di un carburante tradizionale che, spesso, rappresenta la scelta più economica quando ci si trova ad acquistare un nuovo veicolo, soprattutto se l’alternativa è l’elettrico.

Molti cittadini, che usano la benzina per l’alimentazione dei propri veicoli o anche per il riscaldamento di casa, hanno l’abitudine di conservarne in automobile una tanica così da averne sempre con sé in caso di necessità.

Da oggi, però, questa abitudine non si potrà più avere: portare con sé delle taniche di benzina, infatti, sarà del tutto vietato qualsiasi sia il motivo alla base di questo gesto. Ecco il dettaglio di questa nuova norma.

Addio alle vecchie e care taniche di benzina

Per trasportare taniche di benzina, fino ad oggi sono state in vigore delle regole ben precise. Innanzitutto, queste devono collocarsi nel bagagliaio e devono essere stabili e in posizione sicura, così che non ci sia il rischio del ribaltamento. È inoltre vietato usare il cellulare vicino alle taniche, né fumare sigarette; in caso di odore di benzina nell’abitacolo, ci si deve fermare, aprire i finestrini e controllare che non ci siano perdite dalla tanica.

Nella fase del riempimento della tanica, non bisogna arrivare fino all’orlo: in questo modo, lasciando qualche centimetro di agio, si riduce il rischio di ribaltamento. Per quanto riguarda la conservazione, dopo il trasporto le taniche vanno poste in un luogo fresco e ben ventilato, lontano dalle fiamme. Per qualcuno, però, questa possibilità è già un’utopia perché le taniche nn possono essere trasportate.

Qui non puoi circolare con taniche di benzina

C’è un paese nel mondo nel quale è vietato circolare con taniche di benzina ed è la Malesia. Qui, infatti, è del tutto vietato trasportare materiale infiammabile o gas senza aver prima richiesto ed ottenuto un’autorizzazione speciale.

Questa regola è valida anche ai fini domestici, quindi i malesiani non possono assolutamente riempire la propria tanica per averla a casa di scorta! Ricordatevene, se vi recate in Malesia per vacanza, per lavoro o per cambiare vita.