“State stuprando i capelli e non lo sapete” | L’errore che fa il 98% degli italiani in doccia: ecco perché poi cadono

Allarme capelli, in questo modo li si perderà tutti. Sbaglia ogni italiano

Dettaglio estetico tradizionalmente curato più dalle donne, ultimamente la capigliatura è attenzionata anche dagli uomini, che ne hanno compreso l’importanza sia per l’immagine che si dà di sé, sia come mezzo d’espressione della propria personalità.

Da qualche anno, infatti, sono state sdoganate anche le tinte per uomo, finalizzate non solo a coprire i capelli bianchi ma perfette anche per rappresentare un cambiamento interno che, per quanto riguarda le donne, è spesso simboleggiato da un cambio di acconciatura.

Spazio quindi alle creste bionde, ai ciuffi lunghi con colpi di sole o alle permanenti per uomo che, da liscia, trasformano la testa in un covo di ricci allegri e spensierati, più comodi da acconciare se si ama tenere i capelli lunghi.

Oggi, però, parliamo di un errore che compiono donne e uomini e che può portare i capelli a spezzarsi e quindi a cadere prematuramente: nessuno ci pensa, ma è micidiale.

Se ami i tuoi capelli non farlo mai più

Che li si porti lunghi o corti non importa: i capelli vanno curati, se si vuole che appaiano sani e forti. Una chioma luminosa è infatti più bella da vedere e più facile da acconciare. Al contrario, capelli secchi e sfibrati appariranno vuoti, pieni di nodi e danno un’idea di trascuratezza, anche se perfettamente puliti. Importante è quindi scegliere lo shampoo adatto al proprio capello: sul mercato ce ne sono di molti tipi ma, per essere sicuri di non sbagliare, è meglio chiedere al proprio parrucchiere di fiducia. Allo stesso modo, è importante anche ciò che si applica prima dell’asciugatura e quindi creme protettive, oli e quant’altro: servono a proteggere i capelli dal calore del phon e della piastra, altamente dannoso.

Così com’è importante scegliere i prodotti giusti, è altrettanto fondamentale non sbagliare e non mettere in atto comportamenti dannosi: alcuni li abbiamo adottati tutti, senza renderci conto dell’effetto drammatico che avevano sulla capigliatura.

Non farlo mai più

Un errore diffuso, del quale poche persone conoscono le reali conseguenze, è quello di avvolgersi i capelli bagnati in un turbante dopo averli lavati e di frizionarli in modo intenso, magari tenendoli stretti in quell’asciugamano per decine e decine di minuti. Questo è pericoloso per i capelli che, quando sono bagnati, sono estremamente più fragili ed esposti al rischio di rottura!

I parrucchieri, quindi, consigliano di tamponare dolcemente i capelli quando si passa dal lavaggio all’asciugatura e, in generale, di essere sempre dolci quando li si maneggia da bagnati, anche con la spazzola o il pettine. A lungo andare, la tua chioma folta e lucente ti ringrazierà!