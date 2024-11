Social, ora devi pagare per ripubblicare i post degli altri | Così è deciso, la reazione di Elon Musk

C’è una diatriba in corso in merito ai social e al loro ripubblicare i post altrui. Da oggi veramente dovranno pagare per poterlo fare? Cosa avrà deciso Elon Musk con il suo X?

I social sono diventati una parte molto importante della vita di molti cittadini, i quali non riescono più a farne a meno. C’è chi li usa per piacere, chi per lavoro e chi per entrambi. C’è da dire che chi riesce a lavorare con questi nuovi metodi di comunicazione, vede parecchie commissioni, addebitate sul proprio conto corrente.

Proprio in merito a chi lavora su questi canali con regolarità, sono sopraggiunte molteplici polemiche con chi non ha dichiarato tutto l’introito o comunque sul guadagno facile e meno tassato, rispetto a chi vede ogni mese sfoltire la propria busta paga per il pagamento di queste imposte.

Ed è proprio questo l’argomento chiave, in quanto si sta parlando di far pagare chi ripubblica i post degli altri sui social, dividendo il popolo del web, in quanto non tutti sono d’accordo a questo. Cosa ne penserà Elon Musk?

La rivoluzione dei social

Stiamo assistendo a una rivoluzione anche sui social, in quanto molti guadagni come dicevamo, vengono criticati in quanto non tassati come per le altre attività. Per questo motivo, come possiamo vedere dai diversi post degli influencer, oltre a dover per esempio mettere in evidenza quando inseriscono un annuncio pubblicitario, devono anche pagare le tasse come tutti gli imprenditori.

Ogni contenuto creato, ogni post dei vari influencer postato, genere introiti per via delle pubblicità e dei vari contratti che hanno sottoscritto. Ed è per questo motivo che stanno iniziando a insorgere polemiche su questo aspetto. Vediamolo nel dettaglio.

La polemica sui post social ripubblicati

Siamo in Francia e la polemica è nata dai giornali francesi i quali vogliono essere pagati quando una loro notizia viene ripubblicata come post sui social. Ogni notizia presa, genera appunto guadagni a chi crea il contenuto, motivo per cui i proprietari delle riviste, vogliono ricevere il giusto compenso. Sotto la lente d’ingrandimento tra i vari social, è finito X, in quanto le testate non vengono pagate per le loro notizie, motivo per cui è stato chiamato a rispondere Elon Musk, il quale per il momento non ha cambiato le regole.

A maggio 2025, molte testate francesi, porteranno X in tribunale e inizieranno dunque una battaglia, che come riportano da drcommodore.it, potrebbe durare parecchio, prima di dare un esito, qualunque esso sia e soprattutto non si sa ancora a favore di chi. Molti utenti ipotizzano che altre testate potrebbero seguire l’esempio del, The Guardian che ha detto addio ai social.