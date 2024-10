Signora trova un baby cobra nell’uovo per la frittata | La telecamera riprende tutto: il VIDEO assurdo

Una signora trova un baby cobra nell’uovo per cucinare la frittata e tutti restano senza parole, il video è diventato virale, l’ha mostrato lei stessa con la fotocamera del suo cellulare.

La Natura è sempre stata motivo di fascino e attrazione per l’essere umano, in quanto nella sua pericolosità, regala molto spesso emozioni mai viste prima. Madre Terra ha sempre avuto una sorta di equilibrio per ogni specie vivente, purtroppo è l’essere umano che l’ha distrutto.

Il poco rispetto che i bipedi hanno per la location che li ospita è impressionante, in quanto molti non hanno ancora capito, che anche se in futuro i viaggi su Marte saranno fattibili, saremo pur sempre circondati da detriti e sabbia, nulla in confronto a quello che il nostro pianeta ci restituisce. Per questo motivo dovremmo rispettarlo di più.

Capita poi di sovente che l’inesperienza e forse anche quella tipica arroganza dell’essere umano che gli fa credere di essere il padrone del mondo, si scontra con la bellezza, la perfezione ma anche la potenza del creato. Per questo in molti sono rimasti senza parole dopo aver visto quel video, in cui si vede un uovo destinato alla frittata, essere in realtà l’incubatrice di un baby cobra. Cerchiamo di capire cos’è successo.

Il potere della natura

L’essere umano tende a umanizzare tutto e tutti, ma in realtà la flora e la fauna che ci circondano hanno delle regole differenti per poter proseguire con la vita. Inoltre, tutto quello che ci circonda ci insegna come, da un momento all’altro quel predominio che abbiamo sempre riversato su quelli che consideriamo deboli o inferiori, in realtà ci si può ritorcere contro. Volete un esempio?

Alluvioni e terremoti ci dimostrano quanto siamo “piccoli” alla forza smisurata di Madre Natura, così come molte specie di animali. La signora che ha trovato il baby cobra, non si rende conto della potenza letale che stringe tra le mani, perché quel piccoletto, quando crescerà, sarà il terrore di ogni specie vivente sulla faccia della Terra.

Baby Cobra sees the world for the first time. pic.twitter.com/CZI7zv62ch — Itsme (@itsme_urstruly) October 1, 2024

Il baby cobra e la sua comparsa

C’è un video che sta girando sui social, che è diventato virale nel giro di poco, nel quale si vede la mano di una signora tenere un uovo sul suo palmo, apparentemente simili a quelli che tutti noi usiamo per fare frittate ed omelette, dal quale però non fuoriesce il tuorlo, bensì un baby cobra.

Con la sua maestria ed eleganza nei movimenti, il nuovo nato, scruta il nuovo mondo per la prima volta. Non si sa di preciso perché quella donna sia venuta in possesso di quel particolare uovo, anche perché i rumors su questa storia sono molteplici, ma essendo il video in lingua straniera, potrebbe essere successo di tutto. C’è chi ha ipotizzato che la signora lo abbia trovato nel cestino delle sue uova alimentari, altri che ipotizzano che lo abbia trovato all’esterno e pensando magari fosse quello di un uccellino se lo sia portato a casa e altri ancora che l’abbia preso di proposito e così via. Insomma le teorie abbondano su questa storia. Ad ogni modo, noi il video ve lo riportiamo e per quanto questo piccolo serpentello sia anche simpatico da un lato, dall’altro fa venire la pelle d’oca al pensiero di come diventerà da adulto.