“Signora le sono caduti i soldi”: non scendere dall’auto se ti dicono questa frase | Mi hanno rubato tutto

Attenzione alla nuova truffa che sta circolando in queste ore. Ti dicono che ti sono caduti dei soldi e poi ti rubano tutto quanto.

Purtroppo oggigiorno è sempre bene non abbassare mai la guardia. Questo perché possono esserci decine e decine di malviventi in agguato, pronti a derubare il prossimo con delle tecniche studiate. In queste ore sta circolando la truffa del parcheggio, che ha già visto una vittima nella nostra nazione e che non è poi così semplice da riconoscere.

Ecco dunque di che cosa si tratta e perché dovresti essere attento la prossima volta che andrai dentro la tua auto.

Purtroppo si sa, le truffe si sono sempre più raffinate nel corso del tempo e sono diventate praticamente impossibili da riconoscere. Ogni giorno migliaia di persone vengono truffate e, alcune volte, non riescono neanche a recuperare il denaro perduto. È stato proprio il caso di una donna nella nostra nazione, che in queste ore è stata vittima della terribile truffa dell’auto in un parcheggio.

Riconoscerla è dunque fondamentale per non essere le prossime vittime ed evitare di vedere tutto il nostro denaro nelle mani di alcuni malviventi.

In che cosa consiste la nuova truffa

La triste vicenda è accaduta ad una donna a Cesenatico a ridosso di Ferragosto. Si trovava esattamente nel parcheggio di un noto supermercato, dopo aver fatto le sue compere, quando ha visto sbucare una donna sulla quarantina e dalla pelle olivastra bussare al finestrino della sua auto. “Signora, le sono caduti i soldi” ha poi detto indicandole qualche moneta per terra. La povera malcapitata, credendo nel buonsenso della donna, ha aperto la portiera dell’auto ed è scesa per raccattare il denaro.

Quando poi si è girata per tornare dentro la vettura era ormai tardi. Qualcuno le aveva già rubato tutto quanto.

Come si è conclusa la vicenda

Un uomo caucasico aveva già aperto lo sportello dell’auto e, velocemente, aveva rubato la borsetta della signora situata nel posto del passeggero. In un solo colpo le ha dunque preso il portafoglio (con più di 100€ dentro e tutti i documenti) e lo smartphone. I ladri sono poi scappati dentro ad un auto con i finestrini scuri e sono sgommati via alla velocità della luce. La malcapitata è andata immediatamente a denunciare e grazie al GPS presente all’interno del telefono è riuscita a recuperarlo nell’ingresso Nord della E45, dopo essere stato lanciato via.

Una triste storia che tuttavia dovrebbe insegnarti a non fidarti mai degli sconosciuti, neanche quando sembrano avere delle “buone” intenzioni.