Sicilia, questo è un paradiso ma nessuno vuole viverci: le case costano 1€ | Il motivo è assurdo

In questo paradiso terrestre in Sicilia le case costano 1€ ma non tutti vogliono viverci. Quando vi sveleremo il motivo, resterete senza parole.

Non è facile comprare una casa oggi giorno, in quanto da nord a sud i prezzi sono comunque sempre abbastanza elevati. Poi ovviamente dipende anche sempre da dove si decide di vivere, più si è vicini al centro e più si paga.

Vi basta dare un’occhiata a programmi quali Fratelli in affari o per restare nei confini nazionali, Casa a prima vista, per avere un’idea dei costi su cui viaggia il mercato immobiliare. Ci sono moltissime variabili da tenere in considerazione.

Per questo motivo, qualora le condizioni descritte in questa offerta dovessero essere da voi accettate, potreste acquistare in Sicilia delle case che costano 1€. Molti non vogliono viverci ma in realtà il motivo è assurdo se ci pensate bene.

La storia di George Laing

Sta facendo molto chiacchierare sui social la storia emersa dell’inglese, George Laing, il quale dal nulla, ha deciso di addentrarsi nel mercato immobiliare per cercare di aumentare le sue entrate. Come ha rivelato lui stesso, le case a Londra hanno dei prezzi molto importanti, per questo motivo ha iniziato a espandere la sua ricerca in Europa, partendo con l’idea di investire su immobili a basso costo, per poterli così rivendere e mettersi da parte un gruzzoletto tale, da permettergli di acquistare una casa in Inghilterra, decisamente più grande di quello che il suo budget gli avrebbe mai concesso.

Questo 30enne ha dimostrato quanto, l’intuito e la determinazione molte volte, possono aprire strade finora sconosciute. Per questo motivo ha anche deciso di scrivere una guida che possa aiutare altri come lui, ad acquistare una o più case a prezzi decisamente convenienti. Cosa c’entra quindi la Sicilia in tutto questo?

La decisione di acquistare una casa a 1€

Abbiamo sentito spesso al telegiornale dell’iniziativa messa in campo da alcuni comuni italiani, i quali proponevano l’acquisto delle loro case a 1€, pur di ripopolare e anche rivalutare la vita dei paesini, molto spesso sottovalutata. È il caso del comune di Mussomeli in Sicilia, dove George Laing ha deciso di acquistare il suo primo immobile da ristrutturare. Il giovane ha pagato circa 5000,00 euro tra tasse e atto di vendita.

Attualmente sta ristrutturando la casa in autonomia, come ha rivelato lui stesso e pensa che questo investimento gli costerà meno di 15mila euro prima di poterlo rivendere. Come ha rivelato lui stesso: “La gente a volte pensa che siano necessarie centinaia di migliaia di euro per entrare nella scala immobiliare, ma qui non è così…Ora ho più possibilità di potermi permettere un appartamento a Londra dopo aver ristrutturato questa proprietà. Correte il rischio”. Cosa ne pensate di questo investimento?