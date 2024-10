Sei innamorato? Devi pagare 10,000€ | Lo Stato Italiano ha deciso con chi prendersela: tassa alle stelle

Anche l’amore ultimamente costa caro, lo sanno bene gli innamorati che si vedono costretti a sborsare allo Stato Italiano ben 10,000€. Ecco chi è che deve versare questa cifra.

Gli aumenti toccano praticamente tutti i settori della vita quotidiana di ogni singolo cittadino, in quanto nessuno è stato risparmiato da questa crisi economica che si è abbattuta già da diverso tempo in Italia.

Il debito pubblico ha raggiunto delle cifre molto importanti, motivo per cui il governo deve provare a rientrare, per evitare sanzioni dall’Unione Europea. Diciamo che in base all’ISEE c’è chi paga di più e chi paga di meno, però comunque gli aumenti ci sono e sono tangibili.

Per questo non stupisce il fatto che anche un sentimento puro (come dovrebbe essere, femminicidi a parte), come quello dell’innamoramento, sia messo alla dura prova da tasse e pagamenti vari. Vi sveliamo chi dovrà pagare quei 10,000€ che tanto stanno facendo discutere.

Un cerchio senza via d’uscita

A prescindere da quello che vorrebbe l’attuale governo, cioè coppie che fanno un numero di figli pari a una squadra di calcetto, ci sono diverse variabili da tenere in considerazione. Iniziamo a precisare che ognuno dovrebbe poter decidere con la propria testa il tipo di vita che vorrebbe per se stesso, senza doversi sentire per forza sbagliato o fuori luogo se decide di restare single o comunque in coppia senza anello al dito e passeggini nell’auto.

Incentivi a parte, concentriamoci su chi vorrebbe proprio il tipo di vita per cui dai piani alti della politica si stanno dando tanto da fare, elargendo bonus, gratifiche e carte da 1000,00€. Sono molte le coppie che vorrebbero sposarsi o anche solo poter convivere, mettendo al mondo dei figli. Le spese però per sostenere tutto questo sono abbastanza elevate, per questo motivo, molti italiani semplicemente alla fine ci rinunciano, aspettando giorni migliori. Probabilmente se la situazione sarebbe più semplice, quella percentuale di nuovi nati che tanto spaventa le istituzioni, inizierebbe a salire come una volta, non credete?

Una cifra esorbitante per un anello al dito

In merito proprio a questa difficoltà collettiva, money.it, ha pubblicato un articolo nel quale mostra tutta una serie di cifre che una coppia dovrebbe spendere per potersi sposare ed essere a tutti gli effetti “legali” per il governo italiano. Sappiamo ovviamente che una coppia con figli, senza un matrimonio, avrebbe molte meno sicurezze legali rispetto a una famiglia tipica.

Tra vestiti, pranzo di nozze, location, bomboniere, partecipazioni e così via, è stato riscontrato come una coppia, per quanto cerchi di risparmiare, farebbe fatica a spendere alla fine meno di 8000,00€-10.000,00€ per un unico, seppur magico, giorno. Per questo molti optano semplicemente per la convivenza, essendo questa molto più economica rispetto a solcare la navata. Siamo curiosi di sapere, anche voi avete speso cifre del genere?