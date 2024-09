Salvini abbatte il Bollo Auto: costerà solo €10,33 | Ma solo per questi italiani, per farli ‘stare tranquilli’

Matteo Salvini ha deciso di abbattere il Bollo Auto. D’ora in poi alcune persone lo pagheranno solamente 10.33€. Ecco chi.

Il Bollo Auto è una tassa sicuramente odiata dai guidatori italiani, che ogni anno deve essere versata da chiunque possegga un auto, una motocicletta o un furgone. Può raggiungere somme spesso elevate e, dunque, risultare una spesa difficile da sostenere per una buona fetta della popolazione. In queste ore però Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha deciso di fare un annuncio veramente interessante.

Sembrerebbe che una buona fetta della popolazione non dovrà più pagare il Bollo Auto. Ecco chi nello specifico.

Purtroppo si sa, oggigiorno arrivare a fine mese è diventato sempre più difficile e gran parte delle famiglie italiane proprio non ci riescono. Gli stipendi sono sempre più bassi, ma l’inflazione ha aumentato il prezzo di qualsiasi bene e servizio. Il Bollo Auto è una tassa annuale particolarmente detestata dai guidatori della nostra nazione.

Quello che però non tutti sanno è che, ben presto, alcuni italiani potranno ‘stare tranquilli’ e pagarlo solamente 10.33€. Scopriamo però nel dettagli chi.

La nuova decisione del Ministro Salvini

Come ben sappiamo, le auto storiche (ossia quelle immatricolate più di 30 anni fa) hanno delle agevolazioni in termini di prezzo quando si tratta del Bollo Auto. A decidere il costo del Bollo di queste auto è il Regolamento delle singole Regioni. Ricordiamo che per far sì che un auto sia ritenuta storica, devono essere mantenuti tutti i suoi pezzi e caratteristiche originari della fabbricazione. Dal 2019, anche tutti coloro che posseggono un veicolo immatricolato tra i 20 e i 29 anni hanno ottenuto una riduzione del prezzo.

La novità che riguarda il Bollo Auto è che, finalmente, tutte le auto immatricolate 30 anni potranno essere esentate da tale pagamento, a prescindere dal fatto che siano storiche o meno.

Tutti i dettagli su questo esonero

Come detto precedentemente, il veicolo deve essere stato immatricolato più di 30 anni fa e non deve essere adibito ad uso professionale. In questo caso, il veicolo che circola ancora per strada avrà un costo annuale di 28.40€ per le auto e 11.36€ per i motocicli. Bisogna sottolineare che questa interessante agevolazione, in passato, comprendeva anche i veicoli immatricolati più di 20 anni fa. La Legge Finanziara del 2016 aveva però limitato questa possibilità unicamente alle auto storiche. Dal 2019 però, anche le auto immatricolate tra i 20 e i 29 anni e in possesso del Certificato di Rilevanza Storica hanno diritto ad una riduzione del 50% del Bollo Auto.

Finalmente quindi un piccolo passo avanti è stato fatto e adesso una buona fetta della popolazione potrà tornare a non temere il Bollo Auto.