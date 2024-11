Rompicapo difficilissimo, solo un vero genio riesce a risolverlo: per la maggior parte è impossibile

Questo rompicapo è difficilissimo, soltanto i veri geni della matematica riusciranno a risolverlo al primo colpo senza guardare la soluzione.

Eccoci giunti nuovamente con uno dei nostri test che tanto vi piacciono, per mettere alla prova la vostra mente. Quello che vi proponiamo oggi è di tipo matematico, siamo sicuri che molti, soprattutto coloro che non andavano poi benissimo in questa materia, hanno avuto un brivido lungo la schiena.

Sono molti coloro che quasi svenivano dall’ansia, quando il professore a scuola apriva il registro e cercava i nomi, scorrendo su e giù con la penna, degli allievi da interrogare. A prescindere da quale sia la vostra età, sia che la scuola l’abbiate finita o meno, sappiate che questo test potrete prenderlo con molta tranquillità invece.

Che possa essere per voi questo, un momento di svago e relax, magari durante la pausa pranzo, per staccare la mente dai problemi del quotidiano, lavorativi o familiari che siano. Detto ciò, guardando questo rompicapo difficilissimo, avete capito qual è la soluzione? Soltanto un genio della matematica lo risolve immediatamente, ma voi no disperate se non ce la fate.

L’importanza di svolgere i test matematici

Le menti più brillanti che hanno lasciato un’eredità molto importante alla nostra Società, passiamo da Piero Angela, Rita Levi Montalcini, Stephen Hawking, Margherita Hack e così via, concordavano tutti su un punto. Tenere la mente sempre allenata, era l’unica maniera per cercare di ritardare il più possibile l’invecchiamento cerebrale. Per questo leggere molto e fare test vari, il tanto amato Sudoku incluso, sono un ottimo esercizio.

Il rompicapo di oggi è stato definito “difficilissimo” da molti utenti, i quali non si ricordavano più le regole matematiche studiate a scuola. Questa particolare operazione non comporta incognite, avete tutti i numeri e le indicazioni di quello che dovrete andare a svolgere. Detto ciò, qual è dunque la soluzione di “110÷10×2+8=…”?

La soluzione del rompicapo

Siamo molto curiosi, chi è riuscito a trovare il risultato del rompicapo matematico difficilissimo che ha fatto venire il mal di testa a molti? Molti sostengono che soltanto i veri geni siano riusciti a risolverlo, in realtà basta solo ricordarsi le regole. In questo caso, dunque, la matematica impone che durante i calcoli misti, vengono prima svolte le divisioni, poi le moltiplicazioni e infine le addizioni.

L’operazione dunque sarà così svolta: 110÷10×2+8= (11 x 2) + 8= 30, quindi il risultato di questo rompicapo all’apparenza impossibile in realtà è 30. In quanti di voi l’avevano indovinato? Se ci siete riusciti complimenti, la vostra memoria è ancora eccellente, visto che vi ricordate le regole di scuola. Se non ci siete riusciti, non perdetevi d’animo, in ogni caso vi consigliamo di continuare ad allenare la vostra mente con questi simpatici quiz.