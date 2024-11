Rinnovo patente B, ci distruggono il portafogli: 644€ da versare al tuo comune | È già passata la legge

Se devi rinnovare la tua patente B preparati a tremare. Ti chiederanno 644€ da versare al Comune. La legge è già stata approvata.

Non tutti i guidatori sono a conoscenza di un dettaglio assai importante: il rinnovo della patente B può costarti 644€. La legge è già stata approvata da tempo e, proprio per questo, dovresti prestare la massima attenzione.

Nel seguente articolo potrai infatti scoprire perché non dovresti fare il furbetto e tutte le info per rinnovare la tua patente.

La patente di guida, proprio come ogni altro documento, ha una data di scadenza. Dal 2012, per facilitare le cose al guidatore, essa coincide sempre con il giorno di nascita dell’individuo. Come ben sappiamo, il tempo di validità della patente può cambiare a seconda dell’età dell’individuo. Quello di cui però non tutti sono a conoscenza, è che questo momento tanto odiato dalle persone può addirittura costare ben 644€.

Ma come mai? E perché questo denaro potrebbe finire direttamente nelle mani del nostro Comune? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Attenzione al tuo portafoglio: rischi 644€ in meno

Quando si guida un auto è sempre bene cercare di rispettare al cento per cento tutte le regole previste dal Codice Stradale. Una di queste è proprio quella di avere sempre con sé la patente di guida e, soprattutto, accertarsi che non sia scaduta. Nel caso in cui ci si dovesse dimenticare di rinnovarla, allora potremmo rischiare una multa salatissima che può partire da un minimo di 160€ fino ad arrivare ad un massimo di 644€. Proprio per questo, ricordati di controllare di volta in volta la data di scadenza della tua patente B (indicata nella parte frontale di questo documento).

Come accennato precedentemente, la durata della patente può variare a seconda dell’età del guidatore. Ma ecco come.

Quanto dura la validità della tua patente B

Se non dovessi ricordarti quanto studiato durante le lezioni con la tua autoscuola, allora eccoti un breve riassunto sulla validità della tua patente B. Fino ai 50 anni d’età dovrai rinnovarla ogni dieci anni, tra i 50 e i 7o anni ogni cinque, tra i 70 e gli 80 ogni tre anni e, infine, dagli 80 anni ogni due. Per rinnovare la tua patente dovrai recarti presso un’autoscuola della tua città e sottoporti alla visita prevista. Nel caso in cui il medico dovesse accertarsi che sia tutto in norma, allora spenderai all’incirca 70€. A questo punto il Ministero ti invierà direttamente a casa una nuova patente di guida.

Insomma, non sottovalutare la questione e ricordati sempre di rinnovare questo documento se non vuoi rischiare una multa di 644€.