Riesci a vedere entrambi i numeri? Allora potresti iscriverti a Medicina | Il 97% cade su questo test visivo

Sei in grado di vedere i due numeri nascosti? Con questo test visivo potresti riuscire ad iscriverti a Medicina. Ecco perché.

Oggigiorno è possibile trovare tantissimi test visivi online. In queste ore ne è divenuto virale uno che soltanto il 3% delle persone riesce a risolvere al primo colpo. Se riesci a trovare la soluzione in qualche secondo, allora potresti iscriverti alla facoltà di Medicina.

Ma scopriamo nel dettaglio in che cosa consiste questo test e se, nel caso tu riuscissi a risolverlo, quali ‘superpoteri’ hai.

I test visivi sono un esercizio fondamentale per allenare la nostra mente. In rete ne esistono a centinaia, molti dei quali potrebbero aiutarti a passare un po’ di tempo. Se anche tu credi di avere una mente geniale e superiore alla media, allora forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Questo perché, nel caso in cui tu riuscissi a trovare immediatamente una soluzione al test, allora vuol dire che la tua mente è veramente allenata.

In che cosa consiste il test visivo

Proprio come molti altri test presenti in rete, anche questo mette alla prova la tua vista. Se il tuo occhio è attento come quello di un falco, riuscirai a trovare immediatamente la soluzione. Soltanto il 3% delle persone riesce a risolverlo, dunque non sentirti in imbarazzo se così non fosse. Il test in questione vede due blocchi differenti: uno giallo e uno azzurro. Apparentemente potrebbe sembrare che siano soltanto dei riquadri colorati ma in realtà, nascosti, ci sono due numeri differenti.

Prenditi dunque qualche secondo e cerca di liberare la tua mente, poi torna a guardare l’immagine in altro e prova a vedere se riesci a risolvere il test! (Scorrendo troverai la soluzione.)

La soluzione nascosta tra i blocchi colorati

Ebbene sì, anche se impercettibili, nascosti nei due blocchi ci sono proprio il numero 6 e 4. Nonostante per alcune persone possa essere stata una passeggiata vedere queste due ‘incognite’, per una stra grande maggioranza delle persone non è stato così. Questo perché soltanto chi ha il cosiddetto occhio da medico riuscirà a non trovare alcuna difficoltà con questo test. In effetti, come ben sappiamo, i medici devono stare attenti ad ogni dettaglio e riuscire a trovare anche il pelo nell’uovo. D’altronde hanno la vita dei loro pazienti per le mani e non possono permettersi di sbagliare.

E tu sei riuscito a risolvere questo test visivo praticamente impossibile? Se sì da adesso potresti pensare di iscriverti a Medicina!