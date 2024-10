Puoi dire addio ai termosifoni: spegnili per sempre e smettila di piangere | Da Lidl risolvi con 79€

Grazie al Lidl potrete spegnere i termosifoni e risparmiare in bolletta, con questa soluzione a 79€ che vi farà tornare il buon umore. Ecco di cosa stiamo parlando.

Siamo arrivati in quei particolari giorni dell’anno per cui Natale è alle porte, ma ancora non è proprio dietro l’angolo. La grande distribuzione ha iniziato a farci assaporare il clima natalizio prima del tempo quest’anno, anche se ancora quella magia non si avverte al 100%.

Quella si sa, inizia a farsi sentire a dicembre, quando le città si accendono a festa e si è abbagliati dalle decorazioni e dalle luci a intermittenza che sopraggiungono dai balconi di casa. A ogni modo, nulla vi vieta di iniziare a pensare ai regali da fare o portarvi avanti per esempio con il menù.

Per questo motivo oggi vogliamo portare alla vostra attenzione il volantino del Lidl, nel quale è presente un oggetto da regalare che sicuramente renderà felice chi lo riceverà, in quanto potrà spegnere i termosifoni godendosi il calduccio a casa propria. Dovrete preparare soltanto 79€ e avrete fatto il vostro primo regalo.

Un volantino ricco di sorprese

Il volantino del Lidl di cui vi parliamo oggi, quello che avrà valenza dal 31 ottobre, mostra talmente tante offerte che non sappiamo di preciso da dove partire per elencarvi quelle più “appetitose”. Oltre all’articolo di cui vi parleremo a breve e tralasciando tutte le leccornie culinarie, alle quali come sempre sarete abituati, se fate la spesa quotidianamente nel noto discount, vi parleremo di altro.

Le chicche che saltano immediatamente agli occhi, tra i vari articoli, sono sicuramente il “Fornetto per pizza” a 49 euro, la “Friggitrice ad aria” a 69 euro, il “Robot aspirapolvere lavapavimenti” a 99 euro, il “Ferro da stiro verticale” a 19,99 euro e molto altro ancora.

Un inverno senza termosifoni

Al Lidl con il nuovo volantino in partenza il 31 ottobre, si sono veramente superati, in quanto sono 43 pagine di super offerte. Tra le varie che potrete visionare ce n’è una in particolare che ha attirato l’attenzione di molti, in quanto grazie a questo articolo, spendendo solo 79€, potrete spegnere i termosifoni, in quanto starete al calduccio per tutto l’inverno.

Parliamo del “Termoventilatore senza pale con LED 2000 W” con 20 livelli di velocità, la possibilità di impostare il timer e una temperatura che oscilla tra i 5° e i 35°, per non parlare di quelle 4 funzioni di oscillazioni che accontenteranno praticamente tutti. Inoltre presenta la luce a LED in 5 colori differenti e la possibilità di impostarlo su tre modalità differenti: natura, notte o alimentazione.