Posto fisso, ecco il bando ‘black friday’: con la terza media metti a posto figli e nipoti | Stipendio altissimo

Sognate il posto fisso? Ecco il bando che arriva in concomitanza del black friday, se avete la terza media troverete questa offerta molto interessante.

Trovare lavoro oggi giorno risulta essere molto difficile, per alcuni lavoratori poi è diventata una sorta di missione impossibile che neanche Tom Cruise probabilmente, con tanto di travestimenti, riuscirebbe ad avere un esito positivo alla fine.

Eppure come si dice, la speranza è l’ultima a morire, motivo per cui non bisogna lasciarsi demoralizzare, ma bisogna continuare a cercare, sperando prima o dopo in una risposta positiva da chi di dovere. Molte volte bisogna spostare la propria attenzione, allargando il nostro range di ricerca, inoltrando la candidatura anche a quelle mansioni che sono lontane dai nostri interessi e titoli di studio.

Per questo oggi vogliamo riportarvi un’offerta che possiamo definire esilarante come quelle che si vedono nei volantini del black friday. Se sognate il posto fisso e avete la terza media, allora potrete tentare. Ecco quali sono i requisiti.

Alcuni requisiti per poter accedere a questa offerta

Siamo sicuri che molti non proseguiranno neanche nella lettura, in quanto pensano già a un’offerta aperta soltanto ai giovani. Per questo motivo vogliamo subito rivelarvi che l’inoltro della domanda è aperta a tutti coloro che hanno un’età anagrafica tra i 18 anni e l’età pensionabile. Adesso che abbiamo attirato la vostra attenzione, iniziamo col dirvi che se interessati, dovrete presentare domanda online, entro e non oltre il 29 novembre 2024 alle ore 17.

Coloro che supereranno le selezioni saranno impiegati in una mansione a tempo indeterminato e full time con un ccnl comparto sanità 2019/2021 vigente. Come vi dicevamo in apertura, occorrerà avere soltanto la terza media per poter procedere. Ma di quale mansione stiamo parlando?

Cosa richiesto per questo nuovo concorso

Se siete alla ricerca del posto fisso, questa offerta di lavoro potrebbe fare al caso vostro, visto che come titolo di studio viene richiesta la terza media oppure la certificazione di avvenuto assolvimento dell’obbligo d’istruzione, pari a 10 anni, per i nati dal 1991, come riportano dal bando.

Chiunque dovesse superare le prove selettive, sarà quindi inserito in qualità di “Operatore Tecnico – Addetto ai Servizi di Laboratorio” per i Distretti Sanitari dell’Azienda Sanitaria Locale Avellino per le sedi di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Saranno così assunti 2 unità per coprire le “quote di riserva disabili obbligatorie disponibili”, come riportano dal bando. Per tutte le informazioni più dettagliate vi conviene visionare l’annuncio completo sul sito del Comune di Avellino.