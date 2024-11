Posto fisso definitivo, entri in servizio entro dicembre: la laurea non serve a niente | 1600€ di stipendio

Desideri il posto fisso? Entro la fine dell’anno potrai fare domanda. Non avrai bisogno neanche di una laurea!

Ormai si sa, tutti quanti desideriamo un posto fisso e a tempo indeterminato. Se però anche tu non hai mai conseguito una laurea e credi che questo sogno sia irrealizzabile, ti sbagli di grosso. Questo perché, proprio in questi giorni, potrai partecipare a diversi bandi che ti permetteranno di ottenerlo.

Ma ecco nello specifico di cosa si tratta e perché dovresti fare anche fu immediatamente domanda.

Smettila di scegliere i lavori precari, sottopagati, stagionali e con nessuna garanzia! Da adesso avrai l’opportunità di dare una seria svolta alla tua vita. Questo perché, entro il 27 di novembre, verranno assunte 97 persone a tempo indeterminato con profili vari, in una nota città nella nostra nazione. Non avrai neanche bisogno di una laurea e potrai arrivare a guadagnare 1600€ di stipendio.

Ma ecco nel dettaglio di quali bandi si tratta e quali saranno i pochissimi requisiti necessari.

I requisiti per partecipare ai bandi

Si tratta del Concorso Comune di Foggia 2024 e, come accennato precedentemente, 97 persone potranno dare una svolta alla propria vita. Il bando comprenderà i seguenti ruoli: Istruttore Amministrativo, Istruttore Contabile, Tecnico Geometra, Istruttore Informatico, Funzionario Assistente Sociale, Istruttore Agente di Polizia Locale e Operatore Esperto. Ogni ruolo avrà dunque delle responsabilità differenti e sopratutto dei requisiti specifici. In generale, i soggetti che potranno candidarsi dovranno avere: la Cittadinanza Italiana o di un altro Paese europeo, almeno 18 anni, il diploma di scuola secondaria, una specifica idoneità psico-fisica e non avere alcuna condanna penale passata o in corso.

Se anche tu sei interessato a queste opportunità lavorative, ecco però come dovrai procedere.

Come fare domanda e cosa studiare

Per poter presentare la domanda, il soggetto dovrà andare sul portale online www.InPA.gov.it e accedere attraverso lo SPID, la CIE o CNS. È prevista una minima tassa di partecipazione di 10€, che il candidato potrà pagare attraverso PagoPa. Il Concorso Comune di Foggia 2024 prevede un’unica prova scritta per ciascun ruolo. Generalmente verrano presentate delle domande a scelta multipla e alcune a risposta aperta sulle specifiche mansioni. Ad esempio, se fossi interessato all’opportunità di diventare un Tecnico Geometra, allora potrai trovare delle domande riguardanti la progettazione edilizia, il catasto, la normativa urbanistica, la topografia ecc..

Insomma, non perdere un secondo in più e partecipa anche tu a questo importantissimo concorso. Entro la fine dell’anno potrai iniziare subito!